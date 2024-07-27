В РЖД появился новый сервис

Компания «Российские железные дороги» предлагает пассажирам новую услугу — теперь, если места в поезде на весь маршрут нет, можно купить два билета на разные участки дороги, и пересесть во время пути.
Это удобно, если маршрут длинный, а на промежуточной станции освобождается много новых мест. Пересесть можно только на станциях, где поезд останавливается дольше, чем на 5 минут. Пассажир может перейти на новое место по платформе или внутри поезда.
При выборе заказа нужно уточнить, ищете ли вы места в вагонах одного класса обслуживания или разного. Варианты с пересадкой будут помечаться специальным предупреждением «Пересадка внутри поезда».
На каждое место пассажир получит отдельный билет. При пересадке нужно будет заново зарегистрироваться у проводника.
Сервис запускается поэтапно, и сейчас доступен на нескольких направлениях — из-за курортного сезона РЖД решила начать эксперимент с южных маршрутов:
- Москва — Кисловодск;
- Москва — Адлер;
- Москва — Анапа;
- Москва — Новороссийск.
Георгий Мазуркевич