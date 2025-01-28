В РЖД пока отказались от идеи запуска роботов-носильщиков

Информация об идее РЖД использовать на вокзалах роботов-носильщиков появилась осенью 2023 года. Компания тогда опубликовала на своем официальном сайте запрос предложений на подобную технологию. В пресс-службе РЖД РИА Новости тогда сообщали, что реализация проекта будет зависеть от итогов конкурса, а тестирование разработки может быть проведено на вокзалах Москвы.
«После проработки поступивших предложений специалисты компании пришли к выводу о том, что внедрение подобных решений с учетом их уровня развития в настоящее время преждевременно. РЖД не исключают, что будут рассматривать их использование в будущем», — сообщили в РЖД во вторник.
Согласно информации на сайте РЖД, всего во время сбора предложений по роботам-носильщикам было подано шесть заявок. Другие детали там не указаны.
РЖД прописывали ранее технические требования к «железным помощникам». Устройство должно было быть изготовлено из материалов, стойких к воздействию внешней среды в виде водопроводной воды температурой до 99 градусов Цельсия под давлением, иметь полную автономность в части подзарядки и возврата на точку базирования устройства. Максимальная нагрузка — 30 килограммов.
Тестировать роботов-носильщиков, было указано в материалах, планировалось на вокзалах Московской и Северо-Западной региональных дирекций железнодорожных вокзалов. Всего в планах закупки было указано 50 роботов-носильщиков.