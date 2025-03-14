В ряде регионов России утром и вечером в марте можно будет наблюдать Венеру

Венера — одна из самых заметных и ярких планет на небесном своде. Люди называли ее Утренней и Вечерней звездой, потому что в определенные периоды времени наблюдать эту планету можно и утром, и вечером.
«В этом году у нас будет возможность в период с 17 по 25 марта увидеть Венеру и утром, и вечером… в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Такая видимость планеты называется двойной видимостью. Такой эффект возникает, когда Венера находится в нижнем соединении с Солнцем (примерно между Землей и Солнцем)», — рассказала собеседница агентства.
Она пояснила, что относительно большой наклон орбиты Венеры и ее близость к Земле в эти даты создают условия, при которых планета будет на значительном удалении от линии эклиптики — круга, по которому движется Солнце для наблюдателя с Земли.
По словам специалиста, разная освещенность диска Венеры позволит наблюдать и разные фазы этой планеты, в том числе серпик Венеры, который иногда называют «Венерианским месяцем».
«Венеру можно будет наблюдать вечером, сразу после заката Солнца, низко над западной частью горизонта и утром, перед восходом Солнца, над восточной частью горизонта. Такие условия повторяются каждые восемь лет. После 25 марта видимость Венеры будет только утренней», — сообщила Нестеренко.
Она добавила, что при наличии хорошего телескопа, даже любительского, с 17 по 25 марта по утрам и вечерам есть шанс увидеть и удлинения «рогов» серпа Венеры — явления, возникающего из-за наличия на планете слоя облаков верхнего яруса, располагающегося выше основного слоя облаков.