В ряде регионов России утром и вечером в марте можно будет наблюдать Венеру

«В этом году у нас будет возможность в период с 17 по 25 марта увидеть Венеру и утром, и вечером… в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Такая видимость планеты называется двойной видимостью. Такой эффект возникает, когда Венера находится в нижнем соединении с Солнцем (примерно между Землей и Солнцем)», — рассказала собеседница агентства.