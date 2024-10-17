В Русском музее покажут все картины Брюллова

18 октября в музее открывается ретроспективная выставка картин Брюллова. Как пишет сам музей, на ней будет представлено около 160 больших полотен и 200−250 акварелей и рисунков. Многие картины художника хранятся в самом Русском музее, но кроме него экспонатами поделились Третьяковская галерея, Исторический музей, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музей истории Санкт-Петербурга, Эрмитаж и десятки других музеев.