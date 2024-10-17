В Русском музее покажут все картины Брюллова

12 декабря великому русскому живописцу Карлу Брюллову исполнилось бы 225 лет. Масштабный подарок художнику подготовил Русский музей в Санкт-Петербурге — хотя подарит его немного заранее.
18 октября в музее открывается ретроспективная выставка картин Брюллова. Как пишет сам музей, на ней будет представлено около 160 больших полотен и 200−250 акварелей и рисунков. Многие картины художника хранятся в самом Русском музее, но кроме него экспонатами поделились Третьяковская галерея, Исторический музей, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Музей истории Санкт-Петербурга, Эрмитаж и десятки других музеев.
Брюллов, творивший в первой половине XIX века, вряд ли нуждается в особенном представлении — он получил признание при жизни и пользовался успехом у современников в России и за рубежом, был профессором Императорской академии художеств и Академии изящных искусств во Флоренции, расписывал купол Исаакиевского собора.
Отдельное место на выставке отведено масштабному полотну «Последний день Помпеи». В этом году картина прошла масштабную реставрацию, за которой мог следить каждый посетитель — работа по восстановлению проводилась прямо в музейном зале. Теперь увидеть отреставрированный шедевр можно на выставке.
Наибольшую известность мастеру принесли большие картины и портреты, но кроме них будет также представлена живопись на религиозную тему (запрестольный образ для домовой церкви графа Н. В. Адлерберга «Христос во гробе» музей называет «сенсацией» выставки), акварели и рисунки мастера, которые помогут лучше понять его художественный метод.
Возрастное ограничение — 6+.
Выставка продлится с 18 октября 2024 по 12 мая 2025 года в Михайловском дворце (главном здании музея).
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