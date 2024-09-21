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В Русском музее открылась выставка белорусской живописи

Посмотреть работы лучших белорусских художников можно до 2 декабря.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Выставка «Россия-Беларусь. Пересечение судеб» — совместный проект Русского музея с Национальным художественным музеем Республики Беларусь. В первую очередь она посвящена белорусским мастерам, которые получали образование в Москве и Санкт-Петербурге, но сохраняли национальную самобытность и возвращались работать на родину, объединяя художественные традиции двух стран.

На выставке представлено более 300 произведений художников XVIII — ХХ веков. Среди живописцев — Сергей Зарянко, Леон Бакст, Марк Шагал, Александра Экстер, Витольд Бялыницкий-Бирули, Станислав Жуковский, Илья Чашник, Анатолий Каплан, Анатолий Тычина, скульпторы Илья Гинцбург, Дмитрий Стеллецкий и многие другие. Многие из работ будут показаны в России впервые.

Почти все произведения — из коллекций Русского музея и Национального художественного музея Республики Беларусь. Как сообщает сам Русский музей, «выставка подчеркивает важность культурного единения, общей истории, духовной дружбы двух славянских народов и является новым шагом на пути непрерывного развития русско-белорусских отношений».

Выставка проходит в филиале Русского музея, Мраморном дворце, по адресу Миллионная улица, 5.