В Русском музее открылась выставка белорусской живописи

Выставка «Россия-Беларусь. Пересечение судеб» — совместный проект Русского музея с Национальным художественным музеем Республики Беларусь. В первую очередь она посвящена белорусским мастерам, которые получали образование в Москве и Санкт-Петербурге, но сохраняли национальную самобытность и возвращались работать на родину, объединяя художественные традиции двух стран.
На выставке представлено более 300 произведений художников XVIII — ХХ веков. Среди живописцев — Сергей Зарянко, Леон Бакст, Марк Шагал, Александра Экстер, Витольд Бялыницкий-Бирули, Станислав Жуковский, Илья Чашник, Анатолий Каплан, Анатолий Тычина, скульпторы Илья Гинцбург, Дмитрий Стеллецкий и многие другие. Многие из работ будут показаны в России впервые.
Почти все произведения — из коллекций Русского музея и Национального художественного музея Республики Беларусь. Как сообщает сам Русский музей, «выставка подчеркивает важность культурного единения, общей истории, духовной дружбы двух славянских народов и является новым шагом на пути непрерывного развития русско-белорусских отношений».
Выставка проходит в филиале Русского музея, Мраморном дворце, по адресу Миллионная улица, 5.