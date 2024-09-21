В Русском музее открылась выставка белорусской живописи

Выставка «Россия-Беларусь. Пересечение судеб» — совместный проект Русского музея с Национальным художественным музеем Республики Беларусь. В первую очередь она посвящена белорусским мастерам, которые получали образование в Москве и Санкт-Петербурге, но сохраняли национальную самобытность и возвращались работать на родину, объединяя художественные традиции двух стран.