В Румынии женщина использовала в хозяйстве крупнейший в мире самородок янтаря

Много лет назад женщина нашла 3,5-килограммовый камень в пересохшем русле ручья в селе Кольц на юго-востоке Румынии. Уже после ее смерти на этот стоппер обратила внимание родственница, которая пришла к выводу, что камень может обладать ценностью. Она продала его государству, которое классифицировало его как национальное достояние.
«Находка имеет огромную научную важность», — отметил директор краеведческого музея в Бузэу Даниел Костаке, который на вопрос о стоимости самородка, являющегося одним из самых больших в мире, ответил, что он бесценен.
Румынский уезд Бузэу (восток страны) известен значительными месторождениями янтаря, который называют «руманитом». Здесь находится природный парк, где регулярно находили самородки янтаря более 160 оттенков — от красного до черного, многие из которых содержали инклюзы — останки рептилий, насекомых, растений.
Прежде здесь была также янтарная шахта, которая в начале ХХ века считалась одной из крупнейших в Европе, но была закрыта из-за нерентабельности.