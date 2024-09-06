В Румынии женщина использовала в хозяйстве крупнейший в мире самородок янтаря

Много лет назад женщина нашла 3,5-килограммовый камень в пересохшем русле ручья в селе Кольц на юго-востоке Румынии. Уже после ее смерти на этот стоппер обратила внимание родственница, которая пришла к выводу, что камень может обладать ценностью. Она продала его государству, которое классифицировало его как национальное достояние.