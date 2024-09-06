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В Румынии женщина использовала в хозяйстве крупнейший в мире самородок янтаря

БУХАРЕСТ, 6 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире самородков янтаря в течение десятков лет использовался в качестве дверного ограничителя (стоппера) пожилой румынкой, которая думала, что это булыжник. Об этом сообщил румынский сайт g4media.ro со ссылкой на испанскую El Pais.

Источник: РИА "Новости"

Много лет назад женщина нашла 3,5-килограммовый камень в пересохшем русле ручья в селе Кольц на юго-востоке Румынии. Уже после ее смерти на этот стоппер обратила внимание родственница, которая пришла к выводу, что камень может обладать ценностью. Она продала его государству, которое классифицировало его как национальное достояние.

«Находка имеет огромную научную важность», — отметил директор краеведческого музея в Бузэу Даниел Костаке, который на вопрос о стоимости самородка, являющегося одним из самых больших в мире, ответил, что он бесценен.

Румынский уезд Бузэу (восток страны) известен значительными месторождениями янтаря, который называют «руманитом». Здесь находится природный парк, где регулярно находили самородки янтаря более 160 оттенков — от красного до черного, многие из которых содержали инклюзы — останки рептилий, насекомых, растений.

Прежде здесь была также янтарная шахта, которая в начале ХХ века считалась одной из крупнейших в Европе, но была закрыта из-за нерентабельности.