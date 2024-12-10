Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Румынии рухнула самая большая елка страны. Видео

Она была более 20 метров в высоту.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail

В Румынии рухнула самая большая рождественская елка, установленная на площади в Брашове. Ролик опубликовало местное издание Bugetul.

Ель высотой 29 метров и весом 17 тонн сначала накренилась из-за сильного ветра, а после и вовсе упала. Люди, находившиеся на площади в этот момент, поспешно покинули место происшествия.

Многие пользователи соцсетей отметили, что падение рождественской елки — «плохой знак» и «нехорошая примета». В это же время один из комментаторов отнесся к происшествию не так серьезно и написал, что «румынская ель рухнула как румынская демократия».

Ранее в России лесничий нашел главную елку страны и получил за это щедрое вознаграждение.