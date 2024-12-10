В Румынии рухнула самая большая елка страны. Видео

В Румынии рухнула самая большая рождественская елка, установленная на площади в Брашове. Ролик опубликовало местное издание Bugetul.
Ель высотой 29 метров и весом 17 тонн сначала накренилась из-за сильного ветра, а после и вовсе упала. Люди, находившиеся на площади в этот момент, поспешно покинули место происшествия.
Многие пользователи соцсетей отметили, что падение рождественской елки — «плохой знак» и «нехорошая примета». В это же время один из комментаторов отнесся к происшествию не так серьезно и написал, что «румынская ель рухнула как румынская демократия».
Ранее в России лесничий нашел главную елку страны и получил за это щедрое вознаграждение.