В руки мошенников. Россиян призвали не оставлять номера родных в банке

Часто при оформлении тех или иных банковских продуктов сотрудники просят указать резервный номер телефона. Однако эксперты, опрошенные aif.ru, не рекомендуют этого делать даже тем, кто не планирует укрываться от кредиторов.
Адвокат Александр Бабичев объяснил, что банки могут использовать контакты ваших родственников в собственных целях.
«Даже если вы уверены, что не допустите просрочек по кредиту, банки могут использовать контактные данные, например, чтобы навязывать вашему родственнику различные финансовые услуги, которые ему могут быть совершенно неинтересны, — отметил он. — Такие звонки могут стать постоянными и навязчивыми, создавая дискомфорт. Более того, в случае возникновения финансовых затруднений, банк может начать беспокоить вашего родственника с вопросами о вашей платежеспособности, что также нежелательно».
Кроме того, добавил Бабичев, банки часто передают контактные данные своим партнерам и сторонним компаниям, что может привести к еще большему количеству нежелательных звонков и спама. Но и это еще не самое страшное, уверена инвестиционный советник, основатель университета инвестиций Юлия Кузнецова. Возможна утечка (умышленная или неумышленная) этих данных в мошеннические базы.
«Оставляя номер телефона своего близкого, вы резко увеличиваете вероятность того, что он попадет в руки мошенников, — отметила эксперт. — Так, родителей моего знакомого мошенники обманули на 1 млн. руб. Они вычислили, когда его номер был недоступен, позвонили родителям, рассказав историю о том, что их сыну требуется помощь. И статистика свидетельствует о том, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, придумывая новые, а если посмотреть статистику, в 2023 году в открытый доступ попало более 300 млн записей персональных данных. Получается, что сегодня лучше вообще оставлять даже не свой номер телефона, и уж тем более не оставлять номер телефона близкого человека дабы не подвергать его спам звонкам из банков и возможной утечки персональных данных».
«Защита личной информации и конфиденциальности — важный аспект, который следует учитывать при взаимодействии с финансовыми учреждениями, — уточнил он. — Оставив номер родственника, вы ставите под угрозу его право на спокойствие и конфиденциальность».