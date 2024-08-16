В руки мошенников. Россиян призвали не оставлять номера родных в банке

«Оставляя номер телефона своего близкого, вы резко увеличиваете вероятность того, что он попадет в руки мошенников, — отметила эксперт. — Так, родителей моего знакомого мошенники обманули на 1 млн. руб. Они вычислили, когда его номер был недоступен, позвонили родителям, рассказав историю о том, что их сыну требуется помощь. И статистика свидетельствует о том, что мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, придумывая новые, а если посмотреть статистику, в 2023 году в открытый доступ попало более 300 млн записей персональных данных. Получается, что сегодня лучше вообще оставлять даже не свой номер телефона, и уж тем более не оставлять номер телефона близкого человека дабы не подвергать его спам звонкам из банков и возможной утечки персональных данных».