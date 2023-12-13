В руинах Помпеев нашли остатки пекарни-тюрьмы для рабов

В руинах Помпеев нашли остатки пекарни-тюрьмы, где трудились порабощенные люди, сообщается на сайте археологического парка Помпеев. Их эксплуатировали, чтобы молоть зерно для выпечки хлеба.

«Это самая шокирующая сторона древнего рабства, человек оказывался лишен доверительных отношений и обещаний на освобождение», — прокомментировал находку директор археологического парка Габриэль Цухтригель.

Маленькая пекарня с заколоченными решеткой окнами на потолке была частью большого дома. Особняк был разделен на две зоны — резиденцию, украшенную фресками, и производственный квартал. Единственный выход из последнего вел в атриум дома. Даже в конюшне не было выхода на улицу.

Вероятно, особняк был на ремонте, когда в 79 году н. э. произошло извержение Везувия. Однако в нем все равно находились люди. В одной из комнат пекарни были найдены останки трех человек.

Порабощенные трудились в одном помещении с ослами. В полу были сделаны специальные углубления, чтобы координировать передвижение животных, которым часами приходилось передвигаться по кругу.

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Тяжесть рабского труда в пекарнях описал в «Метаморфозах» древнеримский писатель Апулей. Главный герой произведения был превращен в осла и продан мельнику.

Есть миф, что именно рабы построили пирамиду Хеопса. Но сейчас ученые считают, что усыпальницу фараона Древнего Египта возвели квалифицированные рабочие. И им платили за труд. Гипотезу подтверждают и открытия, сделанные в ходе раскопок. Например, известно, что строителей пирамиды хоронили рядом с усыпальницей царя. В их могилах были найдены принадлежности для жизни после смерти. О загробной жизни рабов вряд ли бы заботились.