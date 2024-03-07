В Руанде заново открыли самую маленькую в мире кувшинку

Ученые обнаружили на юге Руанды крошечную кувшинку Nymphaea thermarum, которая считалась исчезнувшей в дикой природе с 2010 года. Диаметр ее листьев составляет от одного до трех сантиметров.
Исследование опубликовано сотрудниками Университета Рима (Италия) и Университета Кобленца (Германия) на сайте издательства Кембриджского университета. Впервые это растение обнаружил и описал немецкий ботаник Эберхард Фишер еще в 1987 году.
Кувшинки росли только в одном водоеме, и когда он пересох, вся популяция погибла, и, по ошибочному мнению ученых, вид таким образом полностью исчез. Однако летом 2023 года специалистам удалось обнаружить несколько сотен экземпляров этих растений, которые росли в небольших канавах и прудах на территории площадью 4,6 тыс. кв. м.
Ученые заявили, что необходимо предпринять срочные меры для защиты этого цветка. Так, они планируют создать в месте распространения кувшинок небольшой заповедник, а также изменить статус вида в списке Международного союза охраны природы.
Природа не устает удивлять и бить рекорды миниатюрности. Недавно стало известно, что 7-миллиметровая лягушка из Бразилии претендует на звание самого мелкого позвоночного Земли.
Олеся Маевская