В Руанде заново открыли самую маленькую в мире кувшинку

Кувшинки росли только в одном водоеме, и когда он пересох, вся популяция погибла, и, по ошибочному мнению ученых, вид таким образом полностью исчез. Однако летом 2023 года специалистам удалось обнаружить несколько сотен экземпляров этих растений, которые росли в небольших канавах и прудах на территории площадью 4,6 тыс. кв. м.