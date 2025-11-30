Популярные темы
В РСТ заявили о стабильной ситуации с отдыхом российских туристов в Венесуэле

Ситуация с отдыхом российских туристов в Венесуэле остается стабильной. Все туроператоры продолжают реализовывать программы в Венесуэлу и на остров Маргарита. Об этом 30 ноября сообщили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Источник: Reuters

Отмечается, что на данный момент официальных рекомендаций или ограничений со стороны МИД России и Минэкономразвития не поступало. Также РСТ находится в постоянном контакте с отраслевыми участниками и внимательно отслеживает развитие событий.

Уточняется, что на фоне изменений в расписании Pegas Touristik перенес рейс Москва — Порламар, запланированный на 1 декабря, на кубинский Варадеро. При этом туристам предложили альтернативное размещение сопоставимого или более высокого уровня либо возврат стоимости тура на депозит. Так, россиян, которые уже отдыхают на Маргарите, доставят в столицу плановым спецрейсом.

В РСТ подчеркнули, что остальные туроператоры продолжают выполнять программы без изменений и оснований для беспокойства нет.

Накануне Президент США Дональд Трамп призвал все авиакомпании считать воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее закрытым.

В МИД Венесуэлы осудили заявление Трампа о закрытии воздушного пространства над страной. Слова американского лидера охарактеризовались как враждебные по отношению к стране.