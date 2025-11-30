В РСТ заявили о стабильной ситуации с отдыхом российских туристов в Венесуэле

Уточняется, что на фоне изменений в расписании Pegas Touristik перенес рейс Москва — Порламар, запланированный на 1 декабря, на кубинский Варадеро. При этом туристам предложили альтернативное размещение сопоставимого или более высокого уровня либо возврат стоимости тура на депозит. Так, россиян, которые уже отдыхают на Маргарите, доставят в столицу плановым спецрейсом.