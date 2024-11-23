В РПЦ рассказали, как подготовиться к Рождественскому посту

Рождественский сорокадневный пост начинается 28 ноября и завершается 6 января — накануне праздника Рождества Христова, которому он и посвящен. Второе название — Филиппов пост — он получил по имени апостола, память которого празднуется накануне начала поста — 27 ноября.
Во время поста мирянам рекомендуется воздерживаться от мяса, яиц, молочных продуктов.
Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах. На период Рождественского поста приходятся два больших церковных праздника — Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и День памяти Николая Чудотворца или, как его иначе называют, — Никола Зимний (19 декабря).
«Не надо на себя возлагать дополнительных постов и отказываться еще до начала Рождественского поста от каких-либо продуктов. Нужно просто трезво оценить заранее, в какую меру вы можете вместить требования церковного устава о посте. Если возникают сомнения — стоит посоветоваться со священником, которого вы знаете, или в близлежащем храме. А дальше уже твёрдо следовать решению поститься, что “я не отступлюсь даже если голова заболит или какое волнение возникнет” — и просто начать пост», — сказал отец Максим Козлов.
Он добавил, что есть понятие «заговенье» — день накануне поста, когда еще можно есть скоромную (не постную) пищу.
«Но, в отличие от Великого поста, в связи с заговеньем перед Рождественским постом нет ни церковных, ни народных традиций, а также каких-либо особенных блюд. Заговенье также не значит, что надо в этот день или вообще перед постом наесться как следует того, что потом будет нельзя. Ведь на весь пост не наешься — можно только гастрит заработать. Поэтому лучше просто питаться обычно и вовремя начать пост», — заключил собеседник агентства.