В РПЦ рассказали, как подготовиться к Рождественскому посту

«Но, в отличие от Великого поста, в связи с заговеньем перед Рождественским постом нет ни церковных, ни народных традиций, а также каких-либо особенных блюд. Заговенье также не значит, что надо в этот день или вообще перед постом наесться как следует того, что потом будет нельзя. Ведь на весь пост не наешься — можно только гастрит заработать. Поэтому лучше просто питаться обычно и вовремя начать пост», — заключил собеседник агентства.