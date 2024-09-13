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В РПЦ рассказали, как церковь относится к «чертовой» пятнице

Пятницу, выпадающую на 13-е число, некоторые люди считают опасным днем. Как к таким приметам относится Русская православная церковь.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что одержимыми «чертовой» пятницей «могут быть только мракобесы и язычники, боящиеся грома, молнии или движения планет и прочих явлений природы».

Он подчеркнул, что верующие должны творить добрые дела без волнений в любой день. Он добавил, что РПЦ освобождает людей от суеверий и страхов.

«Верующий человек призван к тому, чтобы трудиться, развивать свои таланты свободно и без опасений в любой день, и пятница, 13-е, — не исключение», — сказал Кипшидзе в разговоре с News.ru.

Кстати, 13 сентября отмечают сразу несколько праздников. Это, например, День позитивного мышления, День шоколада, День шарлоток.