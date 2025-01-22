В РПЦ прокомментировали проведение лекций по православию для госслужащих

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва накануне провел беседу с представителями правительства Вологодской области, обсуждая вопросы духовного развития и православных ценностей.
Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и средствами массовой информации Вахтанг Кипшидзе считает, что лекции по православию будут актуальны для чиновников в регионах и призвал к расширению данного опыта.
«Мы поддерживаем любые формы взаимодействия между церковью и обществом. Нельзя не отметить, что в обществе существует устойчивый интерес к новым знаниям, в том числе и среди государственных служащих. Уверен, что знания о православии будут востребованы», — отметил он. Его слова приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.
Ранее Патриарх Кирилл рассказал, как попасть в Царство Божие. По его мнению, рассчитывать попасть на небеса могут люди, которые отвечают Богу взаимностью на его любовь. Он также подчеркнул, что счастье без Бога невозможно.