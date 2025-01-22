Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РПЦ прокомментировали проведение лекций по православию для госслужащих

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов инициировал серию встреч, посвященных духовно-нравственному воспитанию для чиновников региона.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Митрополит Вологодский и Кирилловский Савва накануне провел беседу с представителями правительства Вологодской области, обсуждая вопросы духовного развития и православных ценностей.

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви с обществом и средствами массовой информации Вахтанг Кипшидзе считает, что лекции по православию будут актуальны для чиновников в регионах и призвал к расширению данного опыта.

«Мы поддерживаем любые формы взаимодействия между церковью и обществом. Нельзя не отметить, что в обществе существует устойчивый интерес к новым знаниям, в том числе и среди государственных служащих. Уверен, что знания о православии будут востребованы», — отметил он. Его слова приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Патриарх Кирилл рассказал, как попасть в Царство Божие. По его мнению, рассчитывать попасть на небеса могут люди, которые отвечают Богу взаимностью на его любовь. Он также подчеркнул, что счастье без Бога невозможно.