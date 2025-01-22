В РПЦ прокомментировали проведение лекций по православию для госслужащих

«Мы поддерживаем любые формы взаимодействия между церковью и обществом. Нельзя не отметить, что в обществе существует устойчивый интерес к новым знаниям, в том числе и среди государственных служащих. Уверен, что знания о православии будут востребованы», — отметил он. Его слова приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости.