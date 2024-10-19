В РПЦ призвали не забывать о монахах при запрете пропаганды чайлдфри

Как сообщал Life.ru, Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на запрет пропаганды идеологии чайлдфри в интернете, рекламе и кино. По словам спикера Вячеслава Володина, наказания за такие нарушения будут включать штрафы до пяти миллионов рублей для юридических лиц, что подчеркивает серьёзность намерений в борьбе с этой идеологией.