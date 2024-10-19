В РПЦ призвали не забывать о монахах при запрете пропаганды чайлдфри

18 октября Московская патриархия выступила с предложением доработать текст законопроекта, чтобы не допустить запрета на монашество. По мнению главы правового управления патриархии игуменьи Ксении (Чернеги), существующая редакция может повлиять на распространение знаний о жизни монахов, которые, согласно канонам, не вступают в брак и не имеют детей.
Представители патриархии направили авторам законопроекта официальное письмо, в котором выразили свои замечания и призвали учесть их при дальнейших слушаниях документа. В нём говорится, что монашество, как добровольный выбор, исключающий деторождение, должно рассматриваться отдельно и не подпадать под общий запрет.
Как сообщал Life.ru, Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на запрет пропаганды идеологии чайлдфри в интернете, рекламе и кино. По словам спикера Вячеслава Володина, наказания за такие нарушения будут включать штрафы до пяти миллионов рублей для юридических лиц, что подчеркивает серьёзность намерений в борьбе с этой идеологией.
Отмечается, что личные решения женщин не рожать детей не подпадают под этот закон, он касается исключительно распространения идей, направленных на отказ от деторождения. Законопроект получил поддержку правительства, но требует доработки.