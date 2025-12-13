В РПЦ предупредили о росте фейковых рассылок от имени церкви

Об этом говорится на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
В Синодальном отделе сообщили, что фиктивные письма и сообщения все чаще рассылаются от имени церковных учреждений, иерархов или священнослужителей. В связи с этим представителей СМИ призвали проявлять повышенную бдительность и обязательно перепроверять получаемую информацию.
В РПЦ подчеркнули, что при верификации данных рекомендуется обращаться исключительно к официальным каналам Русской православной церкви, ресурсам синодальных учреждений и аккредитованным пресс-службам церковных структур. Сообщения, поступающие с личных, неофициальных или сомнительных адресов, даже если в них упоминаются официальные структуры РПЦ, не следует считать достоверными без дополнительной проверки.
В организации также отметили, что церковь открыта к оперативному взаимодействию со СМИ и готова оказывать содействие в проверке информации, касающейся ее деятельности.