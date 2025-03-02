В РПЦ предложили переводить создавших семью студентов на бюджетное обучение

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Предоставление бесплатных оборудованных общежитий и перевод создавших семью студентов на бюджетное обучение позволят увеличить число молодых браков. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
«Очень важно сделать все, чтобы брак заключался в молодом возрасте. Но для этого нужно способствовать тому, чтобы молодая семья, особенно студенческая, получала поддержку не только на уровне вуза, которой сегодня недостаточно. Но, скажем, чтобы было бесплатное общежитие, чтобы была комната матери и ребенка, чтобы, если молодой человек решился создать семью, что очень редко сегодня бывает, будем смотреть правде в глаза, он сразу переходил на бюджет», — сказал он.
Священник добавил, что выделение средств на подобные меры является примером демографической сознательности. «Уверен, что не только бюджет найдет для этого деньги, но даже и бюджет высшего учебного заведения может позволить за счет коммерческой части создать фонд и помогать таким образом молодым студенческим семьям. Это общая демографическая сознательность, которая должна сегодня быть на федеральном уровне, на региональном уровне и на уровне конкретного высшего учебного заведения», — заключил он.