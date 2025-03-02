В РПЦ предложили переводить создавших семью студентов на бюджетное обучение

«Очень важно сделать все, чтобы брак заключался в молодом возрасте. Но для этого нужно способствовать тому, чтобы молодая семья, особенно студенческая, получала поддержку не только на уровне вуза, которой сегодня недостаточно. Но, скажем, чтобы было бесплатное общежитие, чтобы была комната матери и ребенка, чтобы, если молодой человек решился создать семью, что очень редко сегодня бывает, будем смотреть правде в глаза, он сразу переходил на бюджет», — сказал он.