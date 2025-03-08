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В РПЦ объяснили, почему Женский день надо отмечать не 8 Марта

Русская Православная церковь не поддерживает праздник 8 Марта. Для женщин есть специальный религиозный праздник — День жён-мироносиц. Об этом рассказал настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете протоиерей Константин Харитонов в беседе с изданием «Абзац».

Источник: Life.ru

«Церковь не поддерживает не женщин, а именно праздник. Само празднование вот этой женской эмансипации, так называемой свободы. Церковь и все православные христиане чтут своих сестёр, матерей, жён. И для этого есть специальный праздник православный — это День жён-мироносиц», — объяснил священник.

Харитонов пожелал, чтобы в России вместо восьмого марта стали отмечать церковный праздник, однако принуждать к этому не следует. Он пояснил, что именно христианство поставило женщину на высокий уровень. День жён-мироносиц отмечают во второе воскресенье после Пасхи. В этом году он пройдёт четвёртого мая.

Ранее российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравили соотечественниц с Международным женским днём. Они добавили, что этот день является одним из самых тёплых и значимых праздников в России. Экипаж с радостью присоединяется к многочисленным поздравлениям, звучащим в адрес женщин.