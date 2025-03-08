В РПЦ объяснили, почему Женский день надо отмечать не 8 Марта

«Церковь не поддерживает не женщин, а именно праздник. Само празднование вот этой женской эмансипации, так называемой свободы. Церковь и все православные христиане чтут своих сестёр, матерей, жён. И для этого есть специальный праздник православный — это День жён-мироносиц», — объяснил священник.