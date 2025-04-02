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В РПЦ не поверили таблоидам, сообщившим про обретённый Ковчег Завета

Священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой в беседе с Life.ru призвал не верить сообщениям таблоидов об обнаружении Ковчега Завета — реликвии, в которой хранились каменные скрижали Завета с десятью заповедями.

Источник: Life.ru

Верить экстрасенсам, которые в постановочных шоу творят невиданные вещи, а в повседневной жизни сами неоднократно становятся жертвами мошенников — себя не уважать. Тем не менее наивные люди с эзотерическим мышлением иногда получают достаточно солидные государственные должности и начинают за бюджетные средства привлекать к сотрудничеству шарлатанов всех мастей, надеясь на успех. Так что рассчитывать на какую-либо достоверность этой информации не приходится.

Владислав Береговой
священник, руководитель отдела по Культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Подробное описание Ковчега можно спокойно прочитать в Библии — для этого не нужны никакие экстрасенсы, а называть популярную кинофраншизу про Индиану Джонса «библейскими преданиями» не стоит, добавил Береговой.

Священник добавил, что какой-то особой связи с Богом Ковчег не даёт — эта связь и так доступна каждому человеку через личную молитву и Таинство Причастия в любом православном храме.

Напомним, ранее британские таблоиды сообщили, что рассекреченные документы ЦРУ якобы раскрыли местонахождение Ковчега Завета — святыни, где, согласно Библии, хранились Десять заповедей. Основываясь на данных, полученных экстрасенсом с помощью координат, Ковчег Завета описывается как сундук из дерева, облицованный золотом и серебром, украшенный изображениями шести крылатых ангелов. Считается, что этот артефакт хранился в Иерусалимском Храме до его исчезновения примерно в 586 году до нашей эры.