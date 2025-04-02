В РПЦ не поверили таблоидам, сообщившим про обретённый Ковчег Завета

Верить экстрасенсам, которые в постановочных шоу творят невиданные вещи, а в повседневной жизни сами неоднократно становятся жертвами мошенников — себя не уважать. Тем не менее наивные люди с эзотерическим мышлением иногда получают достаточно солидные государственные должности и начинают за бюджетные средства привлекать к сотрудничеству шарлатанов всех мастей, надеясь на успех. Так что рассчитывать на какую-либо достоверность этой информации не приходится.
Подробное описание Ковчега можно спокойно прочитать в Библии — для этого не нужны никакие экстрасенсы, а называть популярную кинофраншизу про Индиану Джонса «библейскими преданиями» не стоит, добавил Береговой.
Священник добавил, что какой-то особой связи с Богом Ковчег не даёт — эта связь и так доступна каждому человеку через личную молитву и Таинство Причастия в любом православном храме.
Напомним, ранее британские таблоиды сообщили, что рассекреченные документы ЦРУ якобы раскрыли местонахождение Ковчега Завета — святыни, где, согласно Библии, хранились Десять заповедей. Основываясь на данных, полученных экстрасенсом с помощью координат, Ковчег Завета описывается как сундук из дерева, облицованный золотом и серебром, украшенный изображениями шести крылатых ангелов. Считается, что этот артефакт хранился в Иерусалимском Храме до его исчезновения примерно в 586 году до нашей эры.