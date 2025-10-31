В РПЦ хотят запретить Хэллоуин как атрибутику сатанизма*

«Хэллоуин пришёл к нам с Запада, а в самих западных странах он тянется с языческих времён. Конечно, современные участники данного “праздника”, как правило, открещиваются от какой-либо мистики. Но достаточно посмотреть на атрибуты и символы Хэллоуина, чтобы увидеть духовно отрицательную суть этого явления и реинкарнацию неоязычества. Основные символы Хэллоуина запечатлевают в себе ужас и страх», — заявил Береговой.