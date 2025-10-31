В РПЦ хотят запретить Хэллоуин как атрибутику сатанизма*

Священники РПЦ считают праздник «бесовским» и говорят о «темной силе», стоящей за Хэллоуином, призывая к новым запретам.
Церковь просит запретов
Запретить рекламу Хэллоуина на улицах на региональном уровне предложил Иеромонах Макарий (Маркиш), председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской. По мнению священника, праздник наносит удар по российской культуре самосознанию и религии и является «безобразием». Иеромонах Макарий (Маркиш) предполагает, что его следует ограничить с помощью административных решений. Его слова приводят «Вести» со ссылкой на интервью.
«Городская администрация может принять ограничения по рекламе Хэллоуина на улицах, в ресторанах и магазинах. Руководитель областного образовательного отдела может выпустить распоряжение, чтобы в школах не проводили этого карнавала-сатанавала», — высказался Иеромонах Макарий.
Отменить праздник в целом регионе предложил митрополит Ханты-Мансийский Павел. Священник выступил с идеей создать закон, запрещающий чуждую россиянам культуру, связанную с бесовщиной, пишет NEFT. Он назвал Хэллоуин праздником «поклонения перед темными силами».
Депутаты Ханты-Мансийского автономного округа прислушались к его словам. Председатель окружной думы Борис Хохряков дал распоряжение заместителю собрать круглый стол по этому поводу. А директор окружного департамента культуры Маргарита Козлова пригласила митрополита на ближайшее собрание.
Владислав Береговой, представитель Песоченской епархии призвал молиться за души «хэллоуинствующих» россиян. По словам священнослужителя, праздник популярен в западных странах с языческих времен и его символика связана с мистикой.
«Хэллоуин пришёл к нам с Запада, а в самих западных странах он тянется с языческих времён. Конечно, современные участники данного “праздника”, как правило, открещиваются от какой-либо мистики. Но достаточно посмотреть на атрибуты и символы Хэллоуина, чтобы увидеть духовно отрицательную суть этого явления и реинкарнацию неоязычества. Основные символы Хэллоуина запечатлевают в себе ужас и страх», — заявил Береговой.
В разговоре с Life.ru священник отметил, что суть праздника заключается в заигрывании с темными силами, и такие вещи не обходятся без последствий.
«Всё это вторгается внутрь и со временем произведёт своё действие», — предупредил он.
Акция против Хэллоуина
В Кемском Благовещенском монастыре опубликовали пост с объяснением сатанинской природы праздника. Он сопровождается картинкой, где Георгий Победоносец пронзает тыкву копьем, с надписью «Не было на Руси Хэллоуина и не будет».
Похожие публикации появились в соцсетях Пятницкого храма в Воронежской области, храма святой Ксении и святой Троицы в Петербурге и Всемилостивейшего Спаса в Новгороде.
РПЦ делает исключение только для товаров, связанных со спецоперацией — на маркетплейсах доступны целая индустрия по продаже языческих оберегов, магических амулетов и рун для солдат.
Будут ли наказывать за празднование Хэллоуина?
Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Это праздник всех святых, распространенный в странах Запада и США. Последние придумали традицию носить карнавальные костюмы, вдохновленные персонажами кино, комиксов и мира музыки.
С этого празднование Хэллоуина в России может обернуться наказанием с юридической точки зрения. Летом был принят закон о сатанизме*, а участники этого движения признаны экстремистами. К таковым относятся не только секты, но и некоторая атрибутика «тяжелого рока», украшения, книги и творчество музыкальных групп и арт-групп.
Об аресте на 15 суток за демонстрацию сатанинской символики предупредил россиян адвокат Олег Зернов. В беседе с РИА «Новости» он подчеркнул, что стоит крайне осторожно подходить к выбору нарядов и атрибутики, избегая запрещенной символики, например пентаграмм.
«Тыквы, летучие мыши — это не символы сатанизма* » — отметил он.
Адвокат Сергей Жорин считает, что массовых арестов из-за празднования Хэллоуина не будет. В разговоре с Газетой.ru он отметил, что организаторам публичных мероприятий стоит быть осторожнее.
«Если у вас или ваших знакомых домашняя вечеринка по Хэллоуину, предусмотрены костюмы, тыквы, музыка, но не нарушается общественный порядок и не происходит что-то противозаконное — риска уголовной ответственности нет. Если же мероприятие публичное, организаторское: приглашаются незнакомые люди, возможно без согласования, и возникают нарушения — тогда риск административной ответственности выше», — пояснил он.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.