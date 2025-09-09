В Роструде напомнили о нормах по времени работы перед праздниками

Продолжительность рабочего дня перед праздниками следует уменьшить на один час вне зависимости от длительности смены, пишет «РИА Новости» со ссылкой на письмо Роструда.
«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час», — говорится в документе.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею сделать пятницу сокращенным рабочим днем официально. Он считает, что мера может быть осуществлена за счет отработки выпадающего времени в другие дни.
«Как пример — я внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга», — уточнил Нилов.
На его взгляд, ради сокращенной пятницы можно уменьшить обеденный перерыв или подольше находиться на рабочем месте, когда рабочий день заканчивается, для компенсации выпадающего трудового часа. Это, по его словам, нужно для сохранения баланса времени труда и отдыха, так как «весь Трудовой кодекс у нас построен на балансе», — добавил он.