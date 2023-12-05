В Ростовской области впервые нашли меотские святилища II века н.э

Археологи Азовского музея-заповедника впервые обнаружили меотские святилища, датируемые II веком нашей эры. Исследователи нашли их в Азове, где в XIV веке находился золотоордынский город Азак. Об этом сообщает ТАСС.

Ученые обнаружили сразу две ямы на улице Ломоносова — в первых веках нашей эры там находилась окраина Азака. Одно из святилищ представляет собой яму три метра в диаметре и два метра глубиной, посередине которой остался материковый останец, а вокруг него — сужающаяся ко дну кольцевая траншея.

«Посередине ям расположен конус со срезанной вершиной. Как я могу догадываться, жертвоприношения совершались именно на нем», — рассказал кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский.

Исследователь указал на уникальность найденного артефакта. «Такая находка для города Азова первая», — отметил Масловский.

По словам специалиста, оба святилища расположены далеко от меотского городища и могильника. «Совпадение удивительное, потому что впервые в нашей археологической деятельности находим эти ямы — святилища в чистом поле. Это уникальные комплексы, и так совпало, что между ними через 1200 лет была проложена улица средневекового города», — сказал Масловский.

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