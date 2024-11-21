В Ростовской области нашли новый вид растения

Рогоз от других растений отличается тем, что у него высокая степень устойчивости к засухе. Вырастает тростник от 2,7 до 3,8 метра в прямом состоянии, а в виде небольших куртин — до двух метров. Рогоз достаточно редко встречается в заливных лугах и среди песчаных массивов доно-цимлянских песков.