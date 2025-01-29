В Ростовской области нашли античное погребение с древними амфорами

До этого на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Вологодской области нашли фрагмент глиняного горшка возрастом 6 тыс. лет. Фрагменты горшков из глины сделаны во времена неолитической революции, в то время когда люди научились обжигать глину, превращая ее в твердое водонепроницаемое вещество. Это открытие позволило изготавливать прочную посуду, в которой можно было варить и жарить продукты, а также хранить их в течение долгого времени.