В Ростовской области нашли античное погребение с древними амфорами

В январе 2025 года археологи нашли уникальное античное погребение первой четверти III века до нашей эры. В могильной яме вместе с погребенным лежали две позднегераклейские амфоры, кувшин, столовая амфора и кубок. Об этом сообщила пресс-служба комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.
В январе специалисты археологического общества «Наследие» проводили охранно-спасательные раскопки в хуторе Городище, который располагается на территории объекта археологического наследия федерального значения «Пятьдесят шесть курганов» в Ростовской области.
В результате раскопок было найдено и исследовано античное погребение первой четверти III в. до н. э. Предположительно, в прямоугольной могильной яме был погребен мужчина. Его останки располагались головой на юго-восток. Как отметил руководитель экспедиции Николай Лисин, это погребение — самое северное из обнаруженных на территории памятника.
На горле одной из амфор в древности было нанесено клеймо фабриканта. Предположительно, он был государственным служащим, ответственным за выпуск тары.
Гераклейские амфоры имели вытянутую или яйцеобразную форму с широким туловом, узким горлышком и дном, а также двумя вытянутыми ручками по бокам. Они использовались для транспортировки и хранения оливкового масла и вина. Объем амфоры мог варьироваться от 5 до 50 л.
«Расписанный растительным орнаментом кувшин является уникальной находкой для нашего региона. Необычной была и конструкция погребальной ямы: по ее углам располагались четыре деревянных столба, предположительно, несущая конструкция для деревянного саркофага, что говорит о высоком статусе покойного», — говорится в публикации.
Ранее остатки четырех поселений каменного века были обнаружены в Мурманской области. Это единственное раскопанное жилище раннего неолита на Кольском полуострове. На месте раскопок были найдены остатки традиционной саамской вежи (это старинное зимнее жилище саамов, коренного финно-угорского народа Северной Европы). В нем было обнаружено около 22 тыс. находок — от каменных орудий и отходов производства до фрагментов керамических сосудов. Кроме того, на побережье Кольского залива была обнаружена стоянка раннего мезолита (9−8 тыс. до нашей эры) и сразу четыре поселения культуры Гресбакен конца неолита — начала бронзового века (3−2 тыс. до нашей эры).
До этого на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника в Вологодской области нашли фрагмент глиняного горшка возрастом 6 тыс. лет. Фрагменты горшков из глины сделаны во времена неолитической революции, в то время когда люди научились обжигать глину, превращая ее в твердое водонепроницаемое вещество. Это открытие позволило изготавливать прочную посуду, в которой можно было варить и жарить продукты, а также хранить их в течение долгого времени.