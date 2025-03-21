В Ростове-на-Дону устранили ошибку на памятнике летчикам 1941 года

Экипаж Николая Мартынова, состоящий из четырех человек, 7 августа 1941 года вылетел на Ер-2, который поступил в полк всего за два дня до катастрофы. Самолет потерпел крушение при невыясненных обстоятельствах. В процессе облета он с работающими моторами перешел в снижение и врезался в землю. Аварию списали на недостатки сборки. Через месяц после этого бомбардировщики 421-го полка начали выполнять боевые задачи, нанося удары по важным железнодорожным узлам.