В Ростове-на-Дону устранили ошибку на памятнике летчикам 1941 года

Памятник, установленный на Братском кладбище в 2014 году, заменил металлическую пирамиду, которая ранее увековечивала имена летчиков Ивана Гармаша, Григория Боярова, Менделя Карнера и Николая Мартынова. В советское время за памятником ухаживали завод «Электроаппарат» и школьники. Однако со временем обелиск пришел в негодность, и волонтеры собрали средства для установки новой мраморной плиты, сообщает РГ.
При создании нового памятника дизайнеры допустили ошибку, заменив изображение Ер-2 на американский C-17, что не было замечено ни волонтерами, ни местными властями. Скандал вспыхнул в феврале, когда авиаблогер Fighterbomber указал на эту неточность. В администрации Ростова-на-Дону сообщили, что памятник не находится на их балансе, поэтому экспертиза не проводилась, но пообещали исправить ситуацию.
В результате этого инцидента стали известны детали трагической гибели летчиков 421-го полка дальней авиации, который был сформирован вскоре после начала войны. Самолет Ер-2, первый полет которого состоялся в 1940 году, имел ряд преимуществ, включая максимальный взлетный вес более 13 тонн и скорость до 519 километров в час.
Экипаж Николая Мартынова, состоящий из четырех человек, 7 августа 1941 года вылетел на Ер-2, который поступил в полк всего за два дня до катастрофы. Самолет потерпел крушение при невыясненных обстоятельствах. В процессе облета он с работающими моторами перешел в снижение и врезался в землю. Аварию списали на недостатки сборки. Через месяц после этого бомбардировщики 421-го полка начали выполнять боевые задачи, нанося удары по важным железнодорожным узлам.
Ранее правительство РФ исправило инициалы убийцы Пушкина. Опечатку в официальных документах устранили уже через две недели