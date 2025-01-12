В российском регионе ввели ограничения на содержание собак в квартирах

Из документа следует, что в квартирах и частных домах на каждые 18 квадратных метров можно содержать не более одной крупной или средней собаки, либо двух маленьких собак, либо двух кошек. На каждые 200 кв. м земельных участков разрешается держать одну крупную или среднюю либо три мелких собаки.