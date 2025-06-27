В российском регионе решили установить еще один памятник Сталину

Монумент хотят поставить в городе Бор на территории «Сталин-центра», строительство которого еще не окончено. Проект финансируют частные лица, точные сроки его завершения пока неизвестны. Один памятник генералиссимусу уже возведен перед зданием — его собираются перенести на первый этаж комплекса. Новый же мемориал будет значительно больше размером, обещает парламентарий. «На фоне пятиэтажного здания требуется более монументальный, более масштабный памятник», — заявил Егоров.