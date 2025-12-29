В российском посольстве ответили на вопрос о правилах въезда в Таиланд

Ранее российские Telegram-каналы сообщали, что гражданам России отказывали во въезде в Таиланд при пересечении сухопутной границы.
«Никаких изменений в правилах въезда российских туристов в Таиланд не было. Туристы, придерживающиеся правил, могут прибывать беспрепятственно», — сообщили в посольстве Таиланда в РФ.
При этом дипломаты подчеркнули, что иммиграционная служба оставляет за собой право проводить дополнительную проверку и отказывать во въезде в целях обеспечения безопасности.
«В данном случае (упомянутом в Telegram-каналах — ред.), поводом для отказа могло послужить подозрение в поездке по обновлению визы (visa run). Сухопутные границы все еще открыты», — рассказали дипломаты.