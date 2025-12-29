Популярные темы
В российском посольстве ответили на вопрос о правилах въезда в Таиланд

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правила въезда в Таиланд для россиян не менялись, граждане РФ могут беспрепятственно въезжать на территорию страны, заявили в РИА Новости в диппредставительстве.

Источник: © РИА Новости

Ранее российские Telegram-каналы сообщали, что гражданам России отказывали во въезде в Таиланд при пересечении сухопутной границы.

«Никаких изменений в правилах въезда российских туристов в Таиланд не было. Туристы, придерживающиеся правил, могут прибывать беспрепятственно», — сообщили в посольстве Таиланда в РФ.

При этом дипломаты подчеркнули, что иммиграционная служба оставляет за собой право проводить дополнительную проверку и отказывать во въезде в целях обеспечения безопасности.
«В данном случае (упомянутом в Telegram-каналах — ред.), поводом для отказа могло послужить подозрение в поездке по обновлению визы (visa run). Сухопутные границы все еще открыты», — рассказали дипломаты.