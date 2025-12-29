В российском посольстве ответили на вопрос о правилах въезда в Таиланд

При этом дипломаты подчеркнули, что иммиграционная служба оставляет за собой право проводить дополнительную проверку и отказывать во въезде в целях обеспечения безопасности.

«В данном случае (упомянутом в Telegram-каналах — ред.), поводом для отказа могло послужить подозрение в поездке по обновлению визы (visa run). Сухопутные границы все еще открыты», — рассказали дипломаты.