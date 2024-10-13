В российском казачестве от квадроберов потребовали «не уподобляться скотам»

Начальник отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества Ярослав Прокопишин заявил, что квадробинг может показаться безобидным, но некоторые его проявления вызывают беспокойство. Он призвал детей «не уподобляться скотам».
Прокопишин отметил, что казаки всегда с уважением относились к природе, труду и дисциплине, а «подобные мероприятия» отвлекают молодежь от важной работы над собой и формируют неправильные ориентиры.
«Матерь наша Русская православная церковь учит нас, что человек не должен уподобляться скотам, а стремиться быть образом и подобием Божием», — заявил Прокопишин в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, дети, вовлеченные в эту субкультуру, иногда теряют связь с реальностью, что может указывать на серьезные проблемы с психикой. Он отметил, что агрессивные проявления приводят к негативному восприятию квадроберов. Он призвал их пересмотреть свои увлечения.
«Дети должны понимать, что участие в подобных играх — это не повод для агрессии или нарушения норм общественного поведения. Категорически не поддерживаю эту деструктивную и асоциальную субкультуру и считаю, что она противоречит нашим традиционным православным и казачьим ценностям и устоям», — заключил Прокопишин.
Ранее психолог назвала опасности квадробинга и рассказала, стоит ли его запрещать.