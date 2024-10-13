В российском казачестве от квадроберов потребовали «не уподобляться скотам»

По его мнению, дети, вовлеченные в эту субкультуру, иногда теряют связь с реальностью, что может указывать на серьезные проблемы с психикой. Он отметил, что агрессивные проявления приводят к негативному восприятию квадроберов. Он призвал их пересмотреть свои увлечения.