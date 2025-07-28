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В российском интернете произошел масштабный сбой

Не работают «Госуслуги», Telegram, ряд банков и сотовых операторов.

Источник: Freepik

В российском интернете произошел масштабный сбой. Согласно сервису Downdetector, не работают Telegram, «Госуслуги», сайты ряда банков, в том числе Сбера и Совкомбанка, и сотовых операторов (Т2, «Мегафон», МТС, «Ростелеком», «Билайн», Yota).

График показывает, что проблемы с доступом возникли синхронно, около 12:00 по московскому времени.

Наиболее частые неполадки сервиса «Госуслуги» — сбой сайта (58%) и мобильного приложения (23%). Больше всего жалоб из Москвы. Проблемы есть и у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Калужской и Тюменской областей.