В российском интернете произошел масштабный сбой

Наиболее частые неполадки сервиса «Госуслуги» — сбой сайта (58%) и мобильного приложения (23%). Больше всего жалоб из Москвы. Проблемы есть и у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Калужской и Тюменской областей.