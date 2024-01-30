В российский прокат вернется один из главных шедевров Хаяо Миядзаки

Сюжет мультфильма разворачивается в маленьком прибрежном городке, где на утесе с видом на море живет пятилетний Сооскэ вместе с матерью. Отец семейства — капитан, которого вечно нет дома и возвращения которого ждет его семья. Рыбка Поньо — дочь морского колдуна и прекрасной богини — живет под водой и очень хочет поближе познакомиться с человеческим миром. Однажды она подплывает поближе к берегу, чтобы понаблюдать за людьми, но случайно оказывается выброшенной на берег. Там она встречает Сооскэ, и они становятся чудесными друзьями. Поньо влюбляется в мальчика и теперь во что бы то ни стало хочет стать человеком. Чем больше растет ее желание, тем более человекоподобной становится рыбка. Но отец Поньо не намерен оставлять дочь в мире людей.