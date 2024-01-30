В российский прокат вернется один из главных шедевров Хаяо Миядзаки

22 февраля 2024 года в российский прокат выйдет анимационное фэнтези «Рыбка Поньо на утесе» — один из главных шедевров Хаяо Миядзаки. Об этом РБК Life сообщила пресс-служба кинопрокатной компании Russian World Vision.
Мультфильм, вышедший еще в 2008 году, представляет собой адаптацию андерсоновской «Русалочки» с мотивами германо-скандинавских мифов на японский лад. Эта сказка считается одним из самых добрых и трогательных произведений студии Ghibli. Сам Миядзаки, говоря о произведении, отмечает, что это «ответ душевному неблагополучию и тревогам нашего времени».
Сюжет мультфильма разворачивается в маленьком прибрежном городке, где на утесе с видом на море живет пятилетний Сооскэ вместе с матерью. Отец семейства — капитан, которого вечно нет дома и возвращения которого ждет его семья. Рыбка Поньо — дочь морского колдуна и прекрасной богини — живет под водой и очень хочет поближе познакомиться с человеческим миром. Однажды она подплывает поближе к берегу, чтобы понаблюдать за людьми, но случайно оказывается выброшенной на берег. Там она встречает Сооскэ, и они становятся чудесными друзьями. Поньо влюбляется в мальчика и теперь во что бы то ни стало хочет стать человеком. Чем больше растет ее желание, тем более человекоподобной становится рыбка. Но отец Поньо не намерен оставлять дочь в мире людей.
Анимационная лента стала одним из самых известных проектов Миядзаки. В мировом прокате она собрала почти $184 млн. Рейтинг «Рыбки Поньо» на Rotten Tomatoes составляет 91% свежести, а сервис «Кинопоиск» включил ленту в рейтинг «250 лучших фильмов».
Незадолго до этого в российский и международный прокат вышел еще один анимационный фильм Хаяо Миядзаки — лента «Мальчик и птица». Этот проект знаменовал возвращение прославленного аниматора, объявившего в 2013 году о том, что уходит на пенсию.