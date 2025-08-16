В российских школах станет в 10 раз меньше детей мигрантов

Результаты тестирования детей-мигрантов, поступающих в школы в Калужской, Воронежской и Тульской областях летом 2025 года, оказались неудовлетворительными. В Калужской области лишь 39,5% (36 из 91) детей успешно сдали тест, в Воронежской области — 50% (8 из 16), а в Туле — 48,4% (30 из 62). При этом, количество принятых детей-мигрантов в этих регионах значительно сократилось по сравнению с прошлым годом. Информация о результатах тестирования в Тверской области отсутствует.