В российских школах сократят изучение английского языка

С 1 сентября 2025 года в российских школах количество учебных часов по английскому языку для учащихся 5−7-х классов будет сокращено до двух в неделю. Такая мера закреплена в приказе Минпросвещения РФ.
В документе отмечается, что устанавливается сокращение объема учебного времени на изучение английского языка в 5−7-х классах общеобразовательных организаций до двух академических часов в неделю. Решение вступает в силу с началом нового учебного года и распространяется на все регионы страны. Сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.
Ранее аналогичные меры по сокращению учебных часов были введены для уроков родного языка в российских школах ряда регионов. Министерство просвещения отмечало, что изменения касаются только учебной нагрузки, а предметы могут быть изучены дополнительно во внеурочное время. При этом увеличится число уроков истории.