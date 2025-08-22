В российских школах сократят изучение английского языка

В документе отмечается, что устанавливается сокращение объема учебного времени на изучение английского языка в 5−7-х классах общеобразовательных организаций до двух академических часов в неделю. Решение вступает в силу с началом нового учебного года и распространяется на все регионы страны. Сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.