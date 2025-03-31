В российском регионе мигрантам запретили работать курьерами и врачами

Новый документ начнет действовать через десять дней после его публикации. В пресс-релизе отмечается, что «указ принят с целью повышения уровня занятости граждан, создания конкурентных условий на рынке труда, защиты прав граждан РФ и обеспечения социальной стабильности в регионе».
В 2024 году доля мигрантов в этих сферах составила менее 10%. Работодателям предоставляется три месяца с момента вступления указа в силу для корректировки своих кадровых стратегий и уменьшения численности мигрантов в соответствии с новыми требованиями.
Тем не менее, иностранные граждане по-прежнему смогут находить работу в областях, испытывающих нехватку кадров, таких как сельское хозяйство, строительство и обрабатывающие производства.
Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах существует угроза формирования замкнутых мигрантских анклавов, где российские законы действуют не в полном объеме.