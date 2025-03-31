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В российском регионе мигрантам запретили работать курьерами и врачами

Власти Нижегородской области ввели ограничения на трудовую деятельность мигрантов с патентами в ряде профессиональных сфер, в том числе в общепите, культуре и здравоохранении. Указ был подписан губернатором Глебом Никитиным, о чем сообщила пресс-служба правительства региона.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Новый документ начнет действовать через десять дней после его публикации. В пресс-релизе отмечается, что «указ принят с целью повышения уровня занятости граждан, создания конкурентных условий на рынке труда, защиты прав граждан РФ и обеспечения социальной стабильности в регионе».

Запрет охватывает 16 областей, включая курьерскую доставку, здравоохранение, культуру, общественное питание и спорт.

В 2024 году доля мигрантов в этих сферах составила менее 10%. Работодателям предоставляется три месяца с момента вступления указа в силу для корректировки своих кадровых стратегий и уменьшения численности мигрантов в соответствии с новыми требованиями.

Тем не менее, иностранные граждане по-прежнему смогут находить работу в областях, испытывающих нехватку кадров, таких как сельское хозяйство, строительство и обрабатывающие производства.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах существует угроза формирования замкнутых мигрантских анклавов, где российские законы действуют не в полном объеме.