В России растет число детей мигрантов: какие изменения ждут школы и детсады

В 2024 году в России были приняты новые законы, усиливающие требования к образовательным учреждениям и создающие новые варианты обучения для детей мигрантов. Главной целью этих изменений является интеграция мигрантов в российское общество, что подразумевает не только обучение языку, но и ознакомление с культурными и правовыми аспектами жизни в России.
Как обстоят дела сегодня
В последние годы наблюдается значительный рост числа детей мигрантов из стран СНГ и Средней Азии в российских детских садах и школах. По текущим оценкам, в стране не хватает около 900 тысяч мест для учеников. Наиболее остро проблема стоит в новых и активно застраиваемых районах, где некоторые школы вынуждены открывать десятки первых классов, что приводит к увеличению числа учащихся, обучающихся во вторую смену. Также значительно возросла нагрузка на учителей, которые теперь работают в 1,5−2 раза больше своей нормы.
Министерство просвещения России провело исследование в 17 регионах, которое показало, что при наличии в классе более трех детей с низким уровнем владения русским языком, педагоги сталкиваются с нехваткой временных и других ресурсов, что негативно сказывается на образовательных результатах.
Как решается ситуация
Школам и детским садам предлагается ограничить количество иностранных граждан в группах и классах. Это указано в «Методических рекомендациях по определению подходов к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранных граждан и граждан РФ».
В рекомендациях Минпросвещения отмечается, что при недостаточном знании русского языка, особенно в сочетании с особыми образовательными потребностями, обучение таких детей становится столь же сложным, как и работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
В документе также подчеркивается, что при распределении детей мигрантов по классам следует стремиться к равномерному количеству таких учащихся.
Законопроекты на рассмотрении
С целью упорядочения приема детей мигрантов в школы предлагается вводить проверку законности их пребывания в России и тестирование на знание русского языка. Соответствующий законопроект был представлен на рассмотрение в Госдуму.
По новым нормам, иностранные граждане смогут поступать в учебные заведения только при наличии документа, подтверждающего законность их нахождения в стране, а также при успешном прохождении теста на знание русского языка, необходимого для освоения образовательных программ.
Кроме того, разработан законопроект, который отменяет бесплатное обучение для детей без гражданства в детских садах и школах. В соответствии с предложенными изменениями, дети мигрантов будут обучаться на платной основе, что должно помочь улучшить ситуацию с нехваткой мест и ресурсов в образовательных учреждениях.
Законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму, также предусматривает, что иностранные граждане смогут обучаться по основным образовательным программам только при наличии документа, подтверждающего законность их нахождения в России, и успешном прохождении тестирования на знание русского языка.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законопроект, который исключает бесплатное обучение для детей лиц без гражданства в детских садах и школах. Согласно изменениям, дети иностранных граждан будут получать образование на платной основе, что позволит улучшить ситуацию с нехваткой мест и ресурсов в образовательных учреждениях.
Ранее сообщалось, что в декабре текущего года в силу вступит закон, предполагающий запрет посредникам участвовать в приеме экзаменов у мигрантов в России. Теперь сертификаты о владении русским языком гражданами других стран смогут выдавать только государственные учреждения.