В России растет число детей мигрантов: какие изменения ждут школы и детсады

В последние годы наблюдается значительный рост числа детей мигрантов из стран СНГ и Средней Азии в российских детских садах и школах. По текущим оценкам, в стране не хватает около 900 тысяч мест для учеников. Наиболее остро проблема стоит в новых и активно застраиваемых районах, где некоторые школы вынуждены открывать десятки первых классов, что приводит к увеличению числа учащихся, обучающихся во вторую смену. Также значительно возросла нагрузка на учителей, которые теперь работают в 1,5−2 раза больше своей нормы.