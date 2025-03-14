В России живут почти 6,5 тыс. педагогов-миллионеров: как разбогатеть в сфере образования

Как следует из банка вакансий программы, в нынешнем году возможность разбогатеть предоставляется 4197 педагогам по 46 образовательным предметам — от математики и логопедии до права и китайского языка. Чтобы стать участником проекта, учителя от 18 до 55 лет с высшим или средним педагогическим образованием до 15 апреля подают заявки и до 15 мая проходят конкурсный отбор, а затем при положительном решении по своей кандидатуре отправляются в точку назначения на пять лет работать в стандартном трудовом режиме. В случае последующего желания уволиться программа обязывает педагога вернуть единоразовую выплату.