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В России живут почти 6,5 тыс. педагогов-миллионеров: как разбогатеть в сфере образования

С 2020 года в стране действовала программа «Земский учитель», которая обеспечивала педагогической силой населенные пункты в глубинках с не более чем 50 тысячами жителей, а преподавателей — единовременной выплатой от миллиона до двух миллионов рублей с возможностью потратить средства на любые цели.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
Молодая учительница в белой рубашке и очках с синей папкой в руках
Источник: Freepik

По поручению российского президента Владимира Путина с 1 января нынешнего года ее продлили еще на десятилетие, включив в федеральный проект «Педагоги и наставники». За четыре года действия программы «Земский учитель» переехать в сельскую местность решились 6300 преподавателей. ВФокусе Mail узнал, насколько и где увеличится количество педагогов-миллионеров в этом году.

Сколько учителей станут миллионерами в 2025 году

Как следует из банка вакансий программы, в нынешнем году возможность разбогатеть предоставляется 4197 педагогам по 46 образовательным предметам — от математики и логопедии до права и китайского языка. Чтобы стать участником проекта, учителя от 18 до 55 лет с высшим или средним педагогическим образованием до 15 апреля подают заявки и до 15 мая проходят конкурсный отбор, а затем при положительном решении по своей кандидатуре отправляются в точку назначения на пять лет работать в стандартном трудовом режиме. В случае последующего желания уволиться программа обязывает педагога вернуть единоразовую выплату.

Важно отметить, что с этого года во всех российских субъектах учителям-миллионерам также начнут оказывать дополнительную финансовую поддержку из региональных бюджетов. В частности — обеспечат временным жильем и компенсируют оплату коммунальных услуг.

Так, в Новосибирской области за четыре года стали миллионерами более 200 учителей, единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Федеральная программа "Земский доктор продлена здесь до 2030 года.

Где можно стать учителем-миллионеров в 2025 году

Учительница в желтом платье с книгами в руках
Источник: Freepik.com/CC0
СубъектКоличество вакансийРазмер выплатыОбразовательные предметы
Алтайский край881 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, программа начальных классов
Амурская область62 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык
Архангельская область431 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, английский язык, география, химия, биология, программа начальных классов, психология
Астраханская область71 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, английский язык
Белгородская область171 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, английский язык, труд, технология, география, химия, программа начальных классов
Брянская область51 000 000 рублейФизика, физкультура, английский язык, география, программа начальных классов
Владимирская область51 000 000 рублейФизика, математика, английский язык
Волгоградская область361 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, технология, история, обществознание, география, химия, биология, программа начальных классов
Вологодская область761 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, технология, история, обществознание, химия, биология, музыка, программа начальных классов
Воронежская область1741 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, труд, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, программа начальных классов
Донецкая Народная Республика322 000 000 рублейФизика, русский язык, физкультура, математика, информатика, английский язык, история, химия, биология, программа начальных классов
Еврейская автономная область32 000 000 рублейРусский язык, литература, английский язык
Забайкальский край252 000 000 рублейФизика, русский язык, физкультура, математика, английский язык, труд, химия, программа начальных классов
Запорожская область222 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, английский язык, биология, программа начальных классов
Ивановская область1881 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, программа начальных классов, дефектология, программа начальных коррекционных классов
Иркутская область151 000 000 рублейРусский язык, литература, математика, история, обществознание, дефектология
Кабардино-Балкарская Республика261 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, английский язык, история, химия, биология, изобразительное искусство, программа начальных классов
Калининградская область21 000 000 рублейМатематика
Камчатский край82 000 000 рублейФизика, математика, история, обществознание, программа начальных классов
Карачаево-Черкесская Республика571 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, английский язык, технология, труд, история, обществознание, химия, биология, программа начальных классов, музыка, родной осетинский язык
Кемеровская область121 000 000 рублейРусский язык, литература, математика, английский язык, история, обществознание, география, биология
Кировская область91 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, английский язык, история, обществознание, химия, биология
Костромская область831 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, труд, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, программа начальных классов, дефектология, психология, логопедия
Краснодарский край151 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, химия, программа начальных классов
Красноярский край101 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, химия
Курганская область2091 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, программа начальных классов
Курская область61 000 000 рублейФизика, математика, английский язык
Ленинградская область101 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, программа начальных классов
Липецкая область41 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, химия
Луганская Народная Республика572 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, география, химия, биология, программа начальных классов
Магаданская область42 000 000 рублейФизика, математика, английский язык, история, обществознание
Московская область111 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, программа начальных классов
Мурманская область171 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история
Нижегородская область1461 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, химия, биология, программа начальных классов, дефектология, логопедия, программа начальных коррекционных классов
Новгородская область1161 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, программа начальных классов, психология, логопедия
Новосибирская область6461 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, труд, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, музыка, программа начальных классов, дефектология, психология, логопедия
Омская область311 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, география, немецкий язык, программа начальных классов
Оренбургская область421 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, английский язык, история, обществознание, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, музыка, программа начальных классов
Орловская область81 000 000 рублейФизика, математика, биология, программа начальных классов
Пензенская область51 000 000 рублейМатематика, английский язык, программа начальных классов
Пермский край3231 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, география, химия, биология, программа начальных классов, дефектология, логопедия
Приморский край92 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, английский язык, химия, биология, программа начальных классов
Псковская область1571 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, изобразительное искусство, программа начальных классов
Республика Адыгея861 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, английский язык, технология, география, химия, биология, музыка, изобразительное искусство, программа начальных классов, дефектология, логопедия
Республика Алтай71 000 000 рублейРусский язык, литература, математика, информатика
Республика Башкортостан111 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, английский язык
Республика Калмыкия81 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, калмыцкий язык, калмыцкая литература
Республика Карелия1101 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, химия, биология, музыка, программа начальных классов
Республика Коми661 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, программа начальных классов
Республика Крым21 000 000 рублейАнглийский язык, программа начальных классов
Республика Марий Эл1201 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, химия, биология, программа начальных классов
Республика Мордовия21 000 000 рублейАнглийский язык, история, обществознание
Республика Саха112 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, информатика, родные русский язык и литература, химия, программа начальных классов
Республика Северная Осетия — Алания101 000 000 рублейРусский язык, математика, английский язык, биология
Республика Татарстан731 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, химия, биология, программа начальных классов
Республика Тыва81 000 000 рублейФизика, русский язык, математика, английский язык, история, обществознание, химия, биология, программа начальных классов
Республика Хакасия71 000 000 рублейРусский язык, литература, математика, английский язык, программа начальных классов
Ростовская область1341 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, история, обществознание, экономика, право, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, музыка, программа начальных классов
Рязанская область51 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, английский язык, химия, биология, программа начальных классов
Саратовская область481 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, программа начальных классов
Сахалинская область42 000 000 рублейРусский язык, литература, английский язык, химия, биология
Свердловская область3991 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, китайский язык, музыка, изобразительное искусство, программа начальных классов
Смоленская область51 000 000 рублейМатематика, английский язык, химия, биология
Ставропольский край1131 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история, география, химия, биология, программа начальных классов
Томская область51 000 000 рублейФизика, математика, английский язык, химия, биология
Тульская область331 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, химия, биология, программа начальных классов, дефектология, психология, логопедия
Тюменская область71 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика
Удмуртская Республика81 000 000 рублейРусский язык, математика, английский язык, география
Ульяновская область41 000 000 рублейФизкультура, математика, английский язык
Хабаровский край652 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, история, обществознание, география, химия, биология, изобразительное искусство, программа начальных классов
Челябинская область191 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, физкультура, математика, английский язык, история, программа начальных классов
Чувашская Республика81 000 000 рублейФизика, русский язык, литература, математика, история, химия, биология
Чукотский автономный округ22 000 000 рублейФизика, информатика
Ярославская область3
1 000 000 рублей
Математика, английский язык

По каким критериям оцениваются заявки

Условия разнятся в зависимости от субъекта, в котором педагог пробует принять участие в программе. Однако основные моменты все-таки схожи.

Учительница в белой рубашке, розовом пиджаке и зеленых клетчатых брюках с учеником в белой толстовке за партой
Источник: Unsplash

  • Первая квалификационная категория учителя = 1 балл.
  • Высшая квалификационная категория учителя = 2 балла.
  • Возможность преподавать смежные предметы = 1 балл.
  • Ученая степень = 1 балл.
  • Стаж непрерывной педагогической деятельности свыше десяти лет = 1 балл.
  • Победа или призовое место в профессиональных конкурсах Министерства просвещения России = 2 балла.
  • Государственные и ведомственные награды и почетные звания = 2 балла.
  • Переезд из другого российского субъекта = 1 балл.
  • При равном количестве баллов выбирается кандидат, который подал заявку раньше соперника.