В России живут почти 6,5 тыс. педагогов-миллионеров: как разбогатеть в сфере образования

По поручению российского президента Владимира Путина с 1 января нынешнего года ее продлили еще на десятилетие, включив в федеральный проект «Педагоги и наставники». За четыре года действия программы «Земский учитель» переехать в сельскую местность решились 6300 преподавателей. ВФокусе Mail узнал, насколько и где увеличится количество педагогов-миллионеров в этом году.
Сколько учителей станут миллионерами в 2025 году
Как следует из банка вакансий программы, в нынешнем году возможность разбогатеть предоставляется 4197 педагогам по 46 образовательным предметам — от математики и логопедии до права и китайского языка. Чтобы стать участником проекта, учителя от 18 до 55 лет с высшим или средним педагогическим образованием до 15 апреля подают заявки и до 15 мая проходят конкурсный отбор, а затем при положительном решении по своей кандидатуре отправляются в точку назначения на пять лет работать в стандартном трудовом режиме. В случае последующего желания уволиться программа обязывает педагога вернуть единоразовую выплату.
Важно отметить, что с этого года во всех российских субъектах учителям-миллионерам также начнут оказывать дополнительную финансовую поддержку из региональных бюджетов. В частности — обеспечат временным жильем и компенсируют оплату коммунальных услуг.
Так, в Новосибирской области за четыре года стали миллионерами более 200 учителей, единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Федеральная программа "Земский доктор продлена здесь до 2030 года.
Где можно стать учителем-миллионеров в 2025 году
|Субъект
|Количество вакансий
|Размер выплаты
|Образовательные предметы
|Алтайский край
|88
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, программа начальных классов
|Амурская область
|6
|2 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык
|Архангельская область
|43
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, география, химия, биология, программа начальных классов, психология
|Астраханская область
|7
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, английский язык
|Белгородская область
|17
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, труд, технология, география, химия, программа начальных классов
|Брянская область
|5
|1 000 000 рублей
|Физика, физкультура, английский язык, география, программа начальных классов
|Владимирская область
|5
|1 000 000 рублей
|Физика, математика, английский язык
|Волгоградская область
|36
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, технология, история, обществознание, география, химия, биология, программа начальных классов
|Вологодская область
|76
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, технология, история, обществознание, химия, биология, музыка, программа начальных классов
|Воронежская область
|174
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, труд, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, программа начальных классов
|Донецкая Народная Республика
|32
|2 000 000 рублей
|Физика, русский язык, физкультура, математика, информатика, английский язык, история, химия, биология, программа начальных классов
|Еврейская автономная область
|3
|2 000 000 рублей
|Русский язык, литература, английский язык
|Забайкальский край
|25
|2 000 000 рублей
|Физика, русский язык, физкультура, математика, английский язык, труд, химия, программа начальных классов
|Запорожская область
|22
|2 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, биология, программа начальных классов
|Ивановская область
|188
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, программа начальных классов, дефектология, программа начальных коррекционных классов
|Иркутская область
|15
|1 000 000 рублей
|Русский язык, литература, математика, история, обществознание, дефектология
|Кабардино-Балкарская Республика
|26
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, история, химия, биология, изобразительное искусство, программа начальных классов
|Калининградская область
|2
|1 000 000 рублей
|Математика
|Камчатский край
|8
|2 000 000 рублей
|Физика, математика, история, обществознание, программа начальных классов
|Карачаево-Черкесская Республика
|57
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, английский язык, технология, труд, история, обществознание, химия, биология, программа начальных классов, музыка, родной осетинский язык
|Кемеровская область
|12
|1 000 000 рублей
|Русский язык, литература, математика, английский язык, история, обществознание, география, биология
|Кировская область
|9
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, история, обществознание, химия, биология
|Костромская область
|83
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, труд, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности, программа начальных классов, дефектология, психология, логопедия
|Краснодарский край
|15
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, химия, программа начальных классов
|Красноярский край
|10
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, химия
|Курганская область
|209
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, программа начальных классов
|Курская область
|6
|1 000 000 рублей
|Физика, математика, английский язык
|Ленинградская область
|10
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, программа начальных классов
|Липецкая область
|4
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, химия
|Луганская Народная Республика
|57
|2 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, география, химия, биология, программа начальных классов
|Магаданская область
|4
|2 000 000 рублей
|Физика, математика, английский язык, история, обществознание
|Московская область
|11
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, программа начальных классов
|Мурманская область
|17
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история
|Нижегородская область
|146
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, химия, биология, программа начальных классов, дефектология, логопедия, программа начальных коррекционных классов
|Новгородская область
|116
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, программа начальных классов, психология, логопедия
|Новосибирская область
|646
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, труд, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, музыка, программа начальных классов, дефектология, психология, логопедия
|Омская область
|31
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, география, немецкий язык, программа начальных классов
|Оренбургская область
|42
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, история, обществознание, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, музыка, программа начальных классов
|Орловская область
|8
|1 000 000 рублей
|Физика, математика, биология, программа начальных классов
|Пензенская область
|5
|1 000 000 рублей
|Математика, английский язык, программа начальных классов
|Пермский край
|323
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, география, химия, биология, программа начальных классов, дефектология, логопедия
|Приморский край
|9
|2 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, химия, биология, программа начальных классов
|Псковская область
|157
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, изобразительное искусство, программа начальных классов
|Республика Адыгея
|86
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, английский язык, технология, география, химия, биология, музыка, изобразительное искусство, программа начальных классов, дефектология, логопедия
|Республика Алтай
|7
|1 000 000 рублей
|Русский язык, литература, математика, информатика
|Республика Башкортостан
|11
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, английский язык
|Республика Калмыкия
|8
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, калмыцкий язык, калмыцкая литература
|Республика Карелия
|110
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, химия, биология, музыка, программа начальных классов
|Республика Коми
|66
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, программа начальных классов
|Республика Крым
|2
|1 000 000 рублей
|Английский язык, программа начальных классов
|Республика Марий Эл
|120
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, химия, биология, программа начальных классов
|Республика Мордовия
|2
|1 000 000 рублей
|Английский язык, история, обществознание
|Республика Саха
|11
|2 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, информатика, родные русский язык и литература, химия, программа начальных классов
|Республика Северная Осетия — Алания
|10
|1 000 000 рублей
|Русский язык, математика, английский язык, биология
|Республика Татарстан
|73
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, химия, биология, программа начальных классов
|Республика Тыва
|8
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, математика, английский язык, история, обществознание, химия, биология, программа начальных классов
|Республика Хакасия
|7
|1 000 000 рублей
|Русский язык, литература, математика, английский язык, программа начальных классов
|Ростовская область
|134
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, история, обществознание, экономика, право, география, немецкий язык, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, музыка, программа начальных классов
|Рязанская область
|5
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, английский язык, химия, биология, программа начальных классов
|Саратовская область
|48
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, программа начальных классов
|Сахалинская область
|4
|2 000 000 рублей
|Русский язык, литература, английский язык, химия, биология
|Свердловская область
|399
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, немецкий язык, химия, биология, китайский язык, музыка, изобразительное искусство, программа начальных классов
|Смоленская область
|5
|1 000 000 рублей
|Математика, английский язык, химия, биология
|Ставропольский край
|113
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, история, география, химия, биология, программа начальных классов
|Томская область
|5
|1 000 000 рублей
|Физика, математика, английский язык, химия, биология
|Тульская область
|33
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, информатика, английский язык, технология, история, обществознание, география, химия, биология, программа начальных классов, дефектология, психология, логопедия
|Тюменская область
|7
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика
|Удмуртская Республика
|8
|1 000 000 рублей
|Русский язык, математика, английский язык, география
|Ульяновская область
|4
|1 000 000 рублей
|Физкультура, математика, английский язык
|Хабаровский край
|65
|2 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, информатика, английский язык, труд, история, обществознание, география, химия, биология, изобразительное искусство, программа начальных классов
|Челябинская область
|19
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, физкультура, математика, английский язык, история, программа начальных классов
|Чувашская Республика
|8
|1 000 000 рублей
|Физика, русский язык, литература, математика, история, химия, биология
|Чукотский автономный округ
|2
|2 000 000 рублей
|Физика, информатика
|Ярославская область
|3
|1 000 000 рублей
|Математика, английский язык
По каким критериям оцениваются заявки
Условия разнятся в зависимости от субъекта, в котором педагог пробует принять участие в программе. Однако основные моменты все-таки схожи.
- Первая квалификационная категория учителя = 1 балл.
- Высшая квалификационная категория учителя = 2 балла.
- Возможность преподавать смежные предметы = 1 балл.
- Ученая степень = 1 балл.
- Стаж непрерывной педагогической деятельности свыше десяти лет = 1 балл.
- Победа или призовое место в профессиональных конкурсах Министерства просвещения России = 2 балла.
- Государственные и ведомственные награды и почетные звания = 2 балла.
- Переезд из другого российского субъекта = 1 балл.
- При равном количестве баллов выбирается кандидат, который подал заявку раньше соперника.