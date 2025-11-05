В России жестко высказались о подготовке НАТО к блокаде Калининградской области

«Чем закончится? Тем, что ни одной европейской столицы не останется, что ДНК не только нельзя будет определить, но и некому будет определять, потому что у нас наготове стоят помимо флотского вооружения ракеты с правильными головами, плюс “Искандеры”, “Кинжалы”, авиация. Для всех европейских коллег хватит, если еще так будет продолжаться», — высказался Колесник.