В России зарегистрирована первая отечественная вакцина от ВПЧ

В 2023 году вакцина прошла клинические исследования, которые показали, что показатели безопасности и иммуногенности препарата сопоставимы с показателями американского препарата «Гардасил» (первая вакцина от ВПЧ). В феврале 2024 года Минздрав выдал компании «Нанолек» разрешение на проведение финального этапа III фазы клинического исследования «Цегардекс» на детях и подростках. Тогда представитель компании говорил «Ведомостям», что это исследование станет завершающим этапом перед выходом препарата на российский рынок. Forbes со ссылкой на пресс-службу «Нанолека» пишет, что клиническое исследование еще ведется. Предполагается, что вакцину начнут использовать при лечении детей в 2026 году.