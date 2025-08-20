В России заработает новое положение о командировках с сентября

Сотруднику выдается аванс на оплату проезда, проживания и других необходимых расходов. На каждый командировочный день положены суточные: для поездок по России — в рублях, за рубеж — в валюте. Также оплачиваются выходные и праздники, которые человек проводит в командировке. Средний заработок за сотрудником при этом сохраняется. При зарубежной командировке работодатель обязан оплатить расходы на оформление загранпаспорта и визы, консульские сборы, страховку.