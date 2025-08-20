В России заработает новое положение о командировках с сентября

В России обновили положение об особенностях направления работников в служебные командировки. В нем прописаны нормы о сроках командировки, оплате проезда и проживания сотрудника, расходах на загранпаспорта и визы, консульские сборы и страховку в случае зарубежной поездки. Новый документ вступит в силу с 1 сентября.
Положение регламентирует зарубежные командировки и по территории России. Ее сроки определяются с учетом объема и сложности задач работодателем. Датой выезда считается день отправления транспортного средства от места постоянной работы. Датой приезда — день прибытия. Также в счет командировки идет время, потраченное на дорогу до аэропорта или станции, находящихся за пределами населенного пункта. О необходимости присутствия на рабочем месте сотрудника в день отправления и прибытия принимает решение работодатель.
Сотруднику выдается аванс на оплату проезда, проживания и других необходимых расходов. На каждый командировочный день положены суточные: для поездок по России — в рублях, за рубеж — в валюте. Также оплачиваются выходные и праздники, которые человек проводит в командировке. Средний заработок за сотрудником при этом сохраняется. При зарубежной командировке работодатель обязан оплатить расходы на оформление загранпаспорта и визы, консульские сборы, страховку.
Об израсходованных средствах во время командировки сотрудник обязан отчитаться в течение трех дней, приложив подтверждающие документы о проживании, проезде и прочих служебных тратах.
Обновленный документ будет действовать до 1 сентября 2031 года, после чего его проверят на актуальность. Предыдущее положение, принятое в 2008 году, было бессрочным. После его корректировки основные нормы остались теми же, в формулировки внесены несущественные изменения. Сократилось количество пунктов, т.к. некоторые со временем утратили свою силу.
Ранее Минздрав разработал новые правила выдачи больничных листов. Лечащий врач должен будет обратиться к врачебной комиссии, если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения пациента, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более. Частое оформление больничных может говорить о необходимости проведения более углубленной оценки состояния здоровья пациента.
Увольнение из-за частых больничных в Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов назвали незаконным. Случаи, когда трудовой договор может быть расторгнут, установлены Трудовым кодексом. При незаконном увольнении каждый работник может обратиться для защиты своих прав в профсоюз, трудовую инспекцию и суд.