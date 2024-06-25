В России запустили в работу высокоточный квантовый процессор

Вычислительный комплекс получил название Snowdrop 4Q. Это система, в которую входит чип на основе четырех кубитов, модули считывания их сигналов с параметрическими криоусилителями и блоки управляющей электроники.
Точность простых однокубитных алгоритмов на новом процессоре составила 99,76%, а более сложных двухкубитных операций — 99,11%. Эти характеристики — рекордные для российской науки и сопоставимы с ведущими мировыми достижениями.
Полученные параметры дали возможность впервые в России выполнить сложные алгоритмы, которые состоят из более чем сотни квантовых логических операций. В том числе была смоделирована намагниченность материала (модель Изинга), решено уравнение теплопроводности и реализована последовательность вычислений для решения систем уравнений.
«Лучшее испытание для процессора — это запустить на нем сложный алгоритм с использованием всех имеющихся кубитов, что мы и сделали. Непосредственно калибровка и полная характеризация квантовой системы — сложный процесс, и над ним мы работали последние три месяца. Точности логических операций, которых достиг наш чип, позволили провести целую серию операций, направленных на решение практических задач», — сообщил «Известиям» ведущий разработчик квантовых процессоров научно-образовательного центра Никита Смирнов.
Ученый также сообщил, что в процессе разработки специалисты опробовали собственный метод смягчения ошибок, который основан на нейросетевом обучении.
Как уточнил научный руководитель ВНИИА Александр Андрияш, представленное устройство выступает в роли сопроцессора для классического компьютера. С его помощью специалисты смогут решить наиболее трудные для традиционной микроэлектроники подзадачи.