В России запустили в работу высокоточный квантовый процессор

«Лучшее испытание для процессора — это запустить на нем сложный алгоритм с использованием всех имеющихся кубитов, что мы и сделали. Непосредственно калибровка и полная характеризация квантовой системы — сложный процесс, и над ним мы работали последние три месяца. Точности логических операций, которых достиг наш чип, позволили провести целую серию операций, направленных на решение практических задач», — сообщил «Известиям» ведущий разработчик квантовых процессоров научно-образовательного центра Никита Смирнов.