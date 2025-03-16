В России запустили программу «Реабилитация через спорт» для участников СВО

Решение об организации в Кузбассе занятий по сноуборду и горным лыжам для участников и ветеранов СВО приняли в январе. Специалисты ЦИТО изготовили специальные протезы индивидуально для каждого участника. Теперь им предстоит пройти десятидневный обучающий курс катания на горных лыжах на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда в Таштаголе. По результатам пилотного проекта «Защитники Отечества» и «Ростех» планируют масштабировать программу на другие регионы России.