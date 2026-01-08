В России заподозрили случаи ботулизма: в Роспотребнадзоре прояснили ситуацию

В России распространили информацию о появлении в стране ботулизма. Случаи заболевания, по имеющимся сведениям, зафиксированы в Московской области. Региональный Роспотребнадзор приступил к проверке, сообщили в Telegram-канале управления ведомства.
Отмечается, что поступила информация о случаях ботулизма в Раменском муниципальном округе. Расследование выявило контактные лица, говорится в материале. Специалисты отобрали пробы пищи.
«Специалистами управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование и проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Как утверждается, в Подмосковье восемь человек попали в больницу с ботулизмом 4 января. Они отравились мясом.