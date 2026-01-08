В России заподозрили случаи ботулизма: в Роспотребнадзоре прояснили ситуацию

Узнать больше по теме

Роспотребнадзор: как федеральная служба защищает права потребителей и следит за безопасностью

Качество еды в столовой, безопасность игрушек, чистота воды в кране и даже условия в школе или офисе — за всем этим следит одна организация. Роспотребнадзор — федеральная служба, которая защищает права потребителей и следит за санитарной безопасностью. В статье расскажем, как устроена эта служба, чем она занимается и почему её работа важна для каждого жителя России.