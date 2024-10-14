В России за год почти на четверть выросло количество баров и рюмочных

В то же время, по данным Franshiza.ru, в период с января по сентябрь 2024 года спрос на франшизы баров и рюмочных вырос на 13% год к году. По данным TopFranchise.ru, показатель увеличился на 7% год к году.
Как прокомментировал эксперт Franshiza.ru Тимур Хашханоков, открывать бары и рюмочные в России по сравнению с другими форматами выгоднее всего из-за высокой рентабельности, которая составляет до 42% — то есть выше средних цифр по рынку общепита. При этом он отмечает, что самым маржинальным продуктом является настойка. Наценка на нее может достигать 700%.
Как указывает издание, в дальнейшем открытие баров и рюмочных может снизить темп. По итогам первой половины 2024 года доля свободных площадей на торговых улицах Москвы сократилась с 14,3 до 7,9%, следует из подсчетов NF Group. Арт-директор District27 Давид Автандилов подтвердил, что сейчас в Москве сложно найти свободное помещение под новое заведение, площадей в пределах Садового кольца в Москве очень мало.
Ранее «РБК Вино» со ссылкой на данные МТС Банка сообщал, что в 2024 году россияне стали на 37% чаще посещать бары, чем годом ранее. Средний чек в барах весной 2024 года увеличился на 11% и составил 980 ₽ В ресторанах и кафе рост количества транзакций за указанный период составил 13% и среднего чека — на 14%, до 1310 ₽