В России выявили первый случай лихорадки чикунгунья

Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в России, сообщили в Роспотребнадзоре. Пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Источник: Freepik

Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медпомощью и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с подозрением на лихорадку денге. Однако, уточнили в ведомстве, результаты ПЦР-теста показали положительный результат на вирус чикунгунья.

Рисков распространения инфекции в России нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых, отмечает Роспотребнадзор.

На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в России не представляет эпидемиологической опасности.