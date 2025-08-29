В России выявили первый случай лихорадки чикунгунья

Заболевший мужчина прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение 10 дней. На следующий день после прилета он обратился за медпомощью и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с подозрением на лихорадку денге. Однако, уточнили в ведомстве, результаты ПЦР-теста показали положительный результат на вирус чикунгунья.
Рисков распространения инфекции в России нет, так как лихорадка чикунгунья не передается от человека к человеку, а лишь через укусы насекомых, отмечает Роспотребнадзор.
На данный момент количество комаров-переносчиков лихорадки в России не представляет эпидемиологической опасности.