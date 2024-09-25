В России выявили два случая нового варианта коронавируса

XEC впервые обнаружили в июне 2024 года в ФРГ, с тех пор его выявили и в других странах. Самые ранние случаи заболевания новым вариантом коронавируса были зарегистрированы в Италии в мае, однако эти образцы были загружены в международную базу данных GISAID, отслеживающую варианты SARS-CoV-2, только в сентябре.