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В России выяснили обстоятельства появления княжества Феодоро в горном Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Ученые уточнили прочтение надписи на известняковой плите, вырезанной в XIII веке гражданами Феодоро (ныне территория Севастополя и Республики Крым). Это позволило восстановить обстоятельства, при которых зарождалось это средневековое княжество, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории по исследованию византийского Причерноморья Севастопольского государственного университета (СевГУ), кандидат исторических наук Павел Кузенков.

Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что эпиграфический памятник, известный как надпись в честь «героя из Пойки», был обнаружен в конце XIX века на одной из башен крепости Мангуп-Кале, на скальном плато в крымских горах. Надпись процарапана довольно грубым почерком на просторечном среднегреческом языке, буквы пострадали от выветривания и рук неизвестных вандалов, пытавшихся перечеркнуть текст. Сейчас памятник хранится в музее в городе Бахчисарае, и за прошедшее столетие многие ученые предлагали разные варианты чтения надписи.

«Как это бывает в науке — сработал накопленный эффект: опираясь на опыт предшественников, мы с коллегой из Института археологии Крыма РАН Юрием Могаричёвым посмотрели, что называется, свежим взглядом, применили новые технологии — и получили возможность не только уточнить датировку памятника, но и прочесть не читавшийся ранее текст. Были выполнены снимки в высоком разрешении, под разными углами, они были обработаны на компьютере — и приоткрылась еще одна страница героической истории Крыма», — рассказал Кузенков.

Тайна «героя из Пойки».

Историк СевГУ пояснил, что памятник давно привлекал исследователей своей необычностью. Данная надпись представляет собой мемориал, посвященный не правителю или вельможе, а не имеющему никаких титулов герою (имя его стерлось), который поднял своих сограждан на защиту родной земли. Это — уникальный пример не только для Крыма, но и для всей средневековой греческой эпиграфики.

Сама по себе надпись довольно короткая: около 100 слов. Она сделана «феодоритами — на вечную память» и гласит о том, как некий человек «из Пойки», узнав, что какие-то «каваларии» захватили несколько упряжек волов и убили погонщика, «поднял всех от мала до велика», и вместе они догнали и перебили захватчиков.

Кузенков и Могаричёв уточнили прочтение даты надписи, которая соответствует 1281−1282 годам нашей эры.

«Это подтверждает, что перед нами — самая ранняя фиксация топонима Феодоро, причем в форме, более близкой к старому названию Дори/Дорос, как называли эту крепость в VI—X вв.еках. С XI века на Мангупе археологически фиксируется запустение, но мы видим, что уже в 80-е годы XIII века здесь существует городская община, причем отсутствие в официальной надписи каких-либо должностных лиц говорит о ранней стадии ее политической организации», — пояснил Кузенков.

Он отметил, что Пойкой могли называть место на одном из мысов Мангупа — например, на том, где через несколько лет построят знаменитую цитадель, руины которой сохранились до сих пор.

Возможно, там стоял замок, вокруг которого были несколько сельских поселений, и именно обитатель этого замка организовал земляков на отпор врагам. Имя героя, возможно, содержит морфему «гот», что может указывать на его готское происхождение — как известно, представители этого этноса обосновались в горах Крыма после Великого переселения народов.

Кроме того, благодаря прочтению новых строк ученые выдвинули гипотезу о том, против кого выступили феодориты. Маловероятно, что это были единоверцы-греки из соседнего Херсонеса. А уничтожение отряда монголо-татар, которые с середины XIII века господствовали в степном Крыму, неминуемо повлекло бы за собой карательный разгром, а надпись об этом едва ли уцелела бы.

«Остаются итальянцы: венецианские и генуэзские купцы, а также латинские миссионеры именно в это время начали активно осваивать побережье Крыма и, очевидно, стремились закрепиться и в горных районах. Распространяя католическую веру, монахи обычно шли бок о бок с рыцарями (мы помним, как в это время на Русь шли крестносоцы, остановленные Александром Невским). В пользу этой версии говорит слово “иереи”, читающееся в надписи, а также титул предводителя “ “(оно похоже на среднеитальянское слово “comito” — “командир”). Эта гипотеза еще нуждается в апробации, но уже сейчас ясно: начало политической истории православного княжества Феодоро связано с воинским подвигом — и память об этом событии, увековеченная в камне, дошла до нас сквозь века”, — подвел итог Кузенков.