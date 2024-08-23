В России выяснили обстоятельства появления княжества Феодоро в горном Крыму

Он пояснил, что эпиграфический памятник, известный как надпись в честь «героя из Пойки», был обнаружен в конце XIX века на одной из башен крепости Мангуп-Кале, на скальном плато в крымских горах. Надпись процарапана довольно грубым почерком на просторечном среднегреческом языке, буквы пострадали от выветривания и рук неизвестных вандалов, пытавшихся перечеркнуть текст. Сейчас памятник хранится в музее в городе Бахчисарае, и за прошедшее столетие многие ученые предлагали разные варианты чтения надписи.
«Как это бывает в науке — сработал накопленный эффект: опираясь на опыт предшественников, мы с коллегой из Института археологии Крыма РАН Юрием Могаричёвым посмотрели, что называется, свежим взглядом, применили новые технологии — и получили возможность не только уточнить датировку памятника, но и прочесть не читавшийся ранее текст. Были выполнены снимки в высоком разрешении, под разными углами, они были обработаны на компьютере — и приоткрылась еще одна страница героической истории Крыма», — рассказал Кузенков.
Тайна «героя из Пойки».
Историк СевГУ пояснил, что памятник давно привлекал исследователей своей необычностью. Данная надпись представляет собой мемориал, посвященный не правителю или вельможе, а не имеющему никаких титулов герою (имя его стерлось), который поднял своих сограждан на защиту родной земли. Это — уникальный пример не только для Крыма, но и для всей средневековой греческой эпиграфики.
Сама по себе надпись довольно короткая: около 100 слов. Она сделана «феодоритами — на вечную память» и гласит о том, как некий человек «из Пойки», узнав, что какие-то «каваларии» захватили несколько упряжек волов и убили погонщика, «поднял всех от мала до велика», и вместе они догнали и перебили захватчиков.
Кузенков и Могаричёв уточнили прочтение даты надписи, которая соответствует 1281−1282 годам нашей эры.
«Это подтверждает, что перед нами — самая ранняя фиксация топонима Феодоро, причем в форме, более близкой к старому названию Дори/Дорос, как называли эту крепость в
Возможно, там стоял замок, вокруг которого были несколько сельских поселений, и именно обитатель этого замка организовал земляков на отпор врагам. Имя героя, возможно, содержит морфему «гот», что может указывать на его готское происхождение — как известно, представители этого этноса обосновались в горах Крыма после Великого переселения народов.
Кроме того, благодаря прочтению новых строк ученые выдвинули гипотезу о том, против кого выступили феодориты. Маловероятно, что это были единоверцы-греки из соседнего Херсонеса. А уничтожение отряда монголо-татар, которые с середины XIII века господствовали в степном Крыму, неминуемо повлекло бы за собой карательный разгром, а надпись об этом едва ли уцелела бы.
«Остаются итальянцы: венецианские и генуэзские купцы, а также латинские миссионеры именно в это время начали активно осваивать побережье Крыма и, очевидно, стремились закрепиться и в горных районах. Распространяя католическую веру, монахи обычно шли бок о бок с рыцарями (мы помним, как в это время на Русь шли крестносоцы, остановленные Александром Невским). В пользу этой версии говорит слово “иереи”, читающееся в надписи, а также титул предводителя “ “(оно похоже на среднеитальянское слово “comito” — “командир”). Эта гипотеза еще нуждается в апробации, но уже сейчас ясно: начало политической истории православного княжества Феодоро связано с воинским подвигом — и память об этом событии, увековеченная в камне, дошла до нас сквозь века”, — подвел итог Кузенков.