В России выяснили обстоятельства появления княжества Феодоро в горном Крыму

«Остаются итальянцы: венецианские и генуэзские купцы, а также латинские миссионеры именно в это время начали активно осваивать побережье Крыма и, очевидно, стремились закрепиться и в горных районах. Распространяя католическую веру, монахи обычно шли бок о бок с рыцарями (мы помним, как в это время на Русь шли крестносоцы, остановленные Александром Невским). В пользу этой версии говорит слово “иереи”, читающееся в надписи, а также титул предводителя “ “(оно похоже на среднеитальянское слово “comito” — “командир”). Эта гипотеза еще нуждается в апробации, но уже сейчас ясно: начало политической истории православного княжества Феодоро связано с воинским подвигом — и память об этом событии, увековеченная в камне, дошла до нас сквозь века”, — подвел итог Кузенков.