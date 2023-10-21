В России вывели импортозамещающий фиолетовый редис

«Федеральный научный центр овощеводства вывел новый импортозамещающий гетерозисный гибрид редиса “F1 Романс”. Как утверждают селекционеры, это первый отечественный гибрид с темно-фиолетовой окраской. Он раннеспелый, хрустящий, с белоснежной мякотью и “приятным острым привкусом”», — говорится в сообщении.

Со ссылкой на селекционеров Telegram-канал Минобрнауки отмечает, что редис отличается высоким содержанием биологически активных веществ, в том числе антоцианов, способствующих повышению иммунного статуса человека, защищающих от свободных радикалов и замедляющих старение организма. «F1 Романс» пригоден для возделывания как в открытом, так и в защищенном грунте.