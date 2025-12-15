В России высказались о неприемлемом для Зеленского пункте мирного плана

«Во-первых, Донбасс, куда входит Донецкая народная республика, Луганская народная республика, согласно Конституции, является территорией Российской Федерации. Во-вторых, Зеленский не знает, что такое капитуляция. Если он не согласится на какие-то условия и мы не придем к какому-то соглашению, тогда Украине действительно придется капитулировать, и тогда Зеленский поймет, что такое капитуляция. Это гораздо более плохая ситуация будет. Пусть вспомнит Нюрнбергский процесс, вот там была капитуляция, и пусть вспомнит, чем он закончился», — высказался депутат.