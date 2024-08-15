В России выросла стоимость сбора первоклассника в школу

В набор первоклассника входят рюкзак, по пять учебников, тетрадей, карандашей и ручек, а также один набор фломастеров и альбом для рисования. Одежда для девочек включает в себя два платья, три блузки, две юбки и три пары колготок; для мальчиков — две пары брюк и три сорочки. Также в набор как для мальчиков, так и для девочек входят спортивный костюм, две футболки, пять пар носков, кроссовки, летние туфли, ботинки и куртка.
Согласно расчетам РИА Новости, стоимость рюкзака, учебников и канцелярских предметов выросла за год на 6,4% — до 6,3 тысячи рублей. Сильнее всего подорожали ручки — на 9,1%, до 31,4 рубля за штуку, затем следуют карандаши и фломастеры — на 8,2%, до 24,5 рубля за штуку и 199,5 рубля за набор соответственно. Стоимость учебников увеличилась за год на 7,5% — до 628 рублей за книгу. Более скромно цены росли на альбомы для рисования (на 6,7%, до 123 рублей), тетради (на 6,5%, до 14,1 рубля) и рюкзаки (на 4,7%, до 2,5 тысячи рублей).
Стоимость одежды и обуви для девочек в этом году выросла на 6,7% и составила 28,1 тысячи рублей, а для мальчиков — на 8%, до 23,4 тысячи рублей. Сильнее всего среди детской одежды выросли цены на футболки — почти на 11%, до 521 рубля, а также на джемперы — на 9,2%, до 1,4 тысячи рублей.
Самым дорогим предметом гардероба первоклассника традиционно является зимняя куртка, которая в этом году обойдется на 5,8% дороже, чем годом ранее — 4,3 тысячи рублей. Далее идет спортивный костюм: он подорожал на 7,4% и теперь стоит 2,5 тысячи рублей. Среди обуви самые дорогие — зимние ботинки, стоимость которых увеличилась до 2,6 тысячи рублей с 2,5 тысячи рублей годом ранее.
Среди товаров исключительно для девочек больше всего подорожали юбки — на 7%, до 1,5 тысячи рублей. Стоимость блузки увеличилась на 6,9% и составила по итогам июля 1,4 тысячи рублей. За детское платье в этом году в июле пришлось отдать на 4,4% больше, чем год назад, — почти 2 тысячи рублей. Что касается одежды для мальчиков, сорочки увеличились в цене на 10,4% и теперь стоят 1,2 тысячи рублей, а брюки — на 9,4%, до 1,9 тысячи рублей.
Таким образом, собрать девочку в школу будет стоить 34,5 тысячи рублей, а мальчика — 29,8 тысячи рублей.
По данным Росстата, годовая инфляция в России в июле составила 9,1%.