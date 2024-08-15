В России выросла стоимость сбора первоклассника в школу

В набор первоклассника входят рюкзак, по пять учебников, тетрадей, карандашей и ручек, а также один набор фломастеров и альбом для рисования. Одежда для девочек включает в себя два платья, три блузки, две юбки и три пары колготок; для мальчиков — две пары брюк и три сорочки. Также в набор как для мальчиков, так и для девочек входят спортивный костюм, две футболки, пять пар носков, кроссовки, летние туфли, ботинки и куртка.