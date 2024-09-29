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В России выросла доля контрафактной косметики из дешевого сырья

Национальный союз защиты прав потребителей исследовал рынок косметики широкого спроса. Специалисты пришли к неутешительным выводам.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Газета.Ру

Согласно отчету союза, в связи с желанием людей сэкономить в стране растет доля реализуемой контрафактной и фальсифицированной косметики из дешевого сырья.

«Потребительский спрос смещается в сторону маркетплейсов и дистанционной продажи, что облегчает сбыт контрафакта и фальсификата», — отметили в организации. Кроме того, растет и доля ввоза некачественной продукции из-за рубежа. Также увеличилось число жалоб потребителей на качество и безопасность косметики.

Также эксперты выяснили, что значительная часть продукции не соответствует требованиям. Производители фальсификата и контрафакта используют опасные для здоровья вещества и компоненты, в том числе для детей и влияющие на развитие плода беременных. Химические вещества в составе косметики требует тщательного контроля, но надзорные органы не могут с этим ничего сделать, поскольку действует мораторий на проверки.

Как пояснили в союзе, проблема заключается в том, что нет механизма, разрешающего выход товара на рынок, а также эффективного надзора за существующими требованиями. Рынку косметики нужен эффективный способ регулирования, который позволил бы блокировать продажу опасной и просроченной продукции.

Также исследователи отметили, что введение маркировки парфюмерии позволило более чем в три раза снизить количество нарушений. При этом некачественная косметика более опасна, чем духи и подобные средства. В связи с этим союз предлагает срочно ввести обязательную маркировку косметической продукции.

Также эксперты считают, что нужно использовать мобильные приложения с максимально полной информацией о составе косметики, ее ингредиентах, противопоказаниях.

Кроме того, нужно внести изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в части:

  • обязательных требований к информации для потребителей на русском языке;
  • размера и содержания потребительской информации о составе продукции, входящих в него веществ и противопоказаниях к применению;
  • введения запрета на использование аббревиатуры, фантазийных наименований химических веществ;
  • дополнения списка запрещенных веществ.

Обязательную маркировку косметических средств планируют ввести с 1 марта 2025 года. На каждом продукте будет стоять специальный код, по нему можно будет отследить, кто и где произвел товар, какой у него состав, все ли в порядке с документацией и не навредит ли он покупателю.