В России выросла доля контрафактной косметики из дешевого сырья

Согласно отчету союза, в связи с желанием людей сэкономить в стране растет доля реализуемой контрафактной и фальсифицированной косметики из дешевого сырья.
«Потребительский спрос смещается в сторону маркетплейсов и дистанционной продажи, что облегчает сбыт контрафакта и фальсификата», — отметили в организации. Кроме того, растет и доля ввоза некачественной продукции из-за рубежа. Также увеличилось число жалоб потребителей на качество и безопасность косметики.
Также эксперты выяснили, что значительная часть продукции не соответствует требованиям. Производители фальсификата и контрафакта используют опасные для здоровья вещества и компоненты, в том числе для детей и влияющие на развитие плода беременных. Химические вещества в составе косметики требует тщательного контроля, но надзорные органы не могут с этим ничего сделать, поскольку действует мораторий на проверки.
Как пояснили в союзе, проблема заключается в том, что нет механизма, разрешающего выход товара на рынок, а также эффективного надзора за существующими требованиями. Рынку косметики нужен эффективный способ регулирования, который позволил бы блокировать продажу опасной и просроченной продукции.
Также исследователи отметили, что введение маркировки парфюмерии позволило более чем в три раза снизить количество нарушений. При этом некачественная косметика более опасна, чем духи и подобные средства. В связи с этим союз предлагает срочно ввести обязательную маркировку косметической продукции.
Кроме того, нужно внести изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в части:
- обязательных требований к информации для потребителей на русском языке;
- размера и содержания потребительской информации о составе продукции, входящих в него веществ и противопоказаниях к применению;
- введения запрета на использование аббревиатуры, фантазийных наименований химических веществ;
- дополнения списка запрещенных веществ.
Обязательную маркировку косметических средств планируют ввести с 1 марта 2025 года. На каждом продукте будет стоять специальный код, по нему можно будет отследить, кто и где произвел товар, какой у него состав, все ли в порядке с документацией и не навредит ли он покупателю.