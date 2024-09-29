В России выросла доля контрафактной косметики из дешевого сырья

Обязательную маркировку косметических средств планируют ввести с 1 марта 2025 года. На каждом продукте будет стоять специальный код, по нему можно будет отследить, кто и где произвел товар, какой у него состав, все ли в порядке с документацией и не навредит ли он покупателю.